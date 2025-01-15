Kripto para piyasasında bugün trend olan coinler listesi

XRP

XRP bugün yüzde 12'lik bir artış göstererek bir buçuk ayın en yüksek seviyesi olan 2,73 doları aştı. Bu yükseliş, yatırımcılar arasında artan güveni yansıtıyor ve XRP'ye olan ilgiyi yeniden canlandırdı.

Bu rallinin arkasındaki en büyük etkenlerden biri, XRP'nin lehine sonuçlanan önceki bir mahkeme kararına karşı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) temyiz başvurusu etrafındaki olumlu beklentiler oldu. Ayrıca Coinbase'in SEC karşısında elde ettiği son zafer, piyasa genelinde olumlu bir hava estirerek XRP'nin fiyatında toparlanma için güçlü bir zemin hazırladı.

Analistlere göre, XRP yükseliş momentumunu koruyarak 3,31 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir. Ancak, 2,73 dolar desteğinin korunması bu yükselişin devamı için kritik önemde. Bu seviyenin kaybedilmesi, XRP'nin 2,18-2,73 dolar arasındaki konsolidasyon bandına geri dönmesine neden olabilir ve toparlanmayı geciktirebilir.

XDC Network (XDC)

XDC, son 24 saat içinde yüzde 21'lik bir artış kaydederek günün en iyi performans gösteren varlığı oldu. Bu etkileyici yükseliş, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların dikkatini çekerek XDC'yi en popüler token'lar arasına soktu.

Şu anda 0,122 dolardan işlem gören XDC, bir sonraki direnç seviyesi olan 0,127 doları hedefliyor. Bu seviyenin aşılması, altcoinin yükseliş momentumunu güçlendirerek daha fazla yatırımcı güveni sağlayabilir.

Ancak, XDC fiyatı 0,117 dolar desteğinin altına düşerse yükseliş görünümü geçersiz hale gelebilir. Bu durumda fiyat, 0,108 dolara, hatta 0,097 dolara kadar gerileyebilir ve son kazançları silerek piyasa beklentilerini zayıflatabilir.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

VIRTUAL henüz büyük bir yükseliş göstermemiş olsa da son 24 saatte yüzde 11'lik bir artışla dikkat çekti. Bu yükseliş, yılbaşından bu yana süregelen düşüş trendini kırarak trendin tersine dönebileceğinin sinyalini verdi.

Virtuals Protocol, özellikle AI Agent token'ı AIXBT'nin yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte yatırımcı ilgisi kazandı. Eğer bu olumlu hava devam ederse VIRTUAL, kritik 3,26 dolar destek seviyesini geri kazanabilir ve bu da fiyatın daha fazla toparlanmasını sağlayabilir.

3,26 dolar desteğinin geri kazanılması, VIRTUAL'ın 5,25 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru bir hareket başlatmasına zemin hazırlayabilir. Ancak bu seviyeyi aşma girişiminin başarısız olması durumunda, altcoin 2,27 dolara kadar geri çekilebilir. Böyle bir düşüş, yükseliş görünümünü geçersiz kılarak piyasada yeniden satış baskısı oluşturabilir.