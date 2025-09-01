Kripto para piyasalarında büyük rotasyon dalgası başladı

Kripto piyasalarında balina hareketleri yakından takip edilirken, önemli bir değişim yaşanıyor. Başlangıçta 5 milyar doların üzerinde Bitcoin tutan bu büyük yatırımcı, sistematik bir şekilde varlıklarını Ethereum'a kaydırıyor. Lookonchain verilerine göre son işlemde 48.942 ETH elde eden balina, ağustos ayında başlattığı geçişi kararlılıkla sürdürüyor.

7 Yıllık Bitcoin Balinası BTC Satarak 4 Milyar Dolarlık ETH Aldı

Son işlemde dev yatırımcı dört saat içinde 2.000 Bitcoin (BTC) satarak karşılığında 48.942 Ethereum (ETH) satın aldı. Bu işlemin toplam değeri 215 milyon dolara ulaştı. Zincir üstü analitik firması Lookonchain'in takip ettiği bu özel büyük sahibi, hafta sonu boyunca da benzer faaliyetler gerçekleştirmişti.

Pazar günü yapılan işlemde balina 12 saat boyunca 4.000 BTC satarak 96.859 ETH satın almıştı. Bu sistematik yaklaşımla toplamda 886.317 ETH biriktiren yatırımcının mevcut piyasa değeriyle yaklaşık 4 milyar dolarlık Ethereum pozisyonu bulunuyor. Arkham Intelligence'ın önceki raporuna göre bu balina, başlangıçta 5 milyar doların üzerinde Bitcoin tutuyordu ve tek bir haftada 2,5 milyar dolar değerinde Ethereum satın almıştı.

Bu BTC'den ETH'ye balina rotasyonu, spot kripto ETF'leri (Borsa Yatırım Fonu) arasında görülen benzer bir rotasyonla aynı zamana denk geldi. SoSoValue verilerine göre ağustos ayında spot Bitcoin ETF'leri toplam 751 milyon dolar net çıkış görürken, Ethereum ETF'leri aylık 3,87 milyar dolar net giriş kaydetti.

Kripto para piyasası son haftalarda diğer dikkat çekici balina faaliyetleri gördü. Analistler diğer yatırımcıların sıklıkla benzer hareketleri takip ettiğini belirtiyor. Temmuz ayında başka bir balina 15 yıllık hareketsizlikten sonra 80.000 BTC'yi hareket ettirdi ve satış yaptığı düşünülüyor.