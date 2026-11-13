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Kripto para dünyası Nvidia'ya karşı çıktı

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Kripto para dünyası Nvidia'ya karşı çıktı
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Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın görevi bırakmasının ardından şirketi ve Washington'ı sarsan gelişmeler art arda geldi. Kripto dünyasının önde gelen isimleri istifa kararına itiraz ederken hisse ve kripto piyasalarındaki dalgalanma sürdü.

Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang, istifasının ardından ABD Kongresi'nde ifade vermeyi kabul etti. Huang'ın bundan sonra Nvidia'da hiçbir rolü olmayacağı bildirildi.

Huang, ABD istihbaratının Çin adına bilgi topladığından şüphelendiği bir iş insanıyla ilişkisi ortaya çıktıktan sonra perşembe günü CEO'luk, başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştı. Demokrat Senatör Elizabeth Warren, istifanın Huang'ı aklamadığını söyledi.

ADALET BAKANLIĞI'NIN ÜÇ AYRI DOSYASI

İki yönetim yetkilisine dayandırılan habere göre ABD Adalet Bakanlığı'nın üç ayrı soruşturması Nvidia'yı kapsayabilir. Soruşturmalardan biri şirketin iş uygulamalarını rekabet kuralları açısından incelerken diğer ikisi Megaspeed ve Supermicro şirketlerinde Alice Huang'ın rolünü mercek altına alıyor.

Habere göre savcıların Nvidia ya da Huang hakkında suçlama hazırladığına dair bir işaret yok. Huang'ın şirketten ikinci bir çalışanla da yakın ilişki yaşadığı ileri sürülürken Nvidia'nın iç soruşturmayı sürdüreceği bildirildi.

Geçici CEO olarak atanan finans direktörü Colette Kress, şirketin 17 Kasım'da açıklayacağı çeyrek bilançosunun ertesi günü tüm çalışanlarla toplantı yapacak. Kress, 2013'ten bu yana Nvidia'nın finans direktörlüğünü yürütüyor.

CZ VE MUSK'TAN DESTEK

Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao (CZ), "Nvidia'nın Jensen'in istifasına izin vermesi bir hata." dedi. Kripto girişimcisi Dan Held de Huang'ın istifa etmemesi gerektiğini savundu.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Huang'ı işe alması yönündeki bir çağrıya "Bu bir onur olur" yanıtını verdi. ABD Başkanı Donald Trump ise Huang'ın yerine Apple CEO'su Tim Cook'un geçmesi gerektiğini söyledi.

Nvidia hissesi perşembe günü açılışta yüzde 14 düşüşle 148,80 dolara kadar geriledi. Hisse daha sonra toparlanarak günü yüzde 4,3 kayıpla 166,19 dolardan kapattı.

Hisse vadelilerinin işlem gördüğü bir kripto türev platformunda Nvidia kontratlarının 24 saatlik hacmi 1,37 milyar dolara ulaştı. Bitcoin (BTC) ise cuma sabahı 67 bin 600 dolara kadar inerek ağustostan bu yana ilk kez 70 bin doların altına geriledi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 6,9 değer kaybeden Bitcoin 68 bin 300 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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