Kripto para borsası Gemini ve CFTC davası çözülüyor

New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne 6 Ocak'ta yapılan başvuru, CFTC'nin Gemini'ye karşı mevcut tüm iddiaları çözüme kavuşturmak için önerdiği uzlaşma kararını içeriyor. Karar onaylanırsa, şirket 5 milyon dolar tutarında parasal ceza ödeyecek ve düzenleyici kuruma yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmaktan menedilecek.

Gemini, CFTC ile Uzlaşmada 5 Milyon Dolarlık Cezayı Kabul Etti

CFTC'nin Haziran 2022'de Gemini'ye karşı başlattığı hukuk davası, kripto şirketinin 2017'deki Bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri sunma girişimiyle ilgili iddiaları kapsıyor. Önerilen uzlaşma kapsamında Gemini, davranışlarının yanlış veya yanıltıcı olduğunu kabul edecek.

Soruşturma kapsamında, Gemini'nin 2016'dan itibaren bazı piyasa yapıcılarla özel ücret düzenlemeleri yaptığı ve bu bilgileri web sitesinde açıklamadığı ortaya çıktı. Bu düzenlemeler, Gemini Trust Müzayedesi'nde işlem hacmini artırmak için tasarlanmıştı.

Yargıç aralık ayında davanın başlangıç tarihini 21 Ocak'a erteledi. CFTC, 2024 mali yılında kripto şirketlerinden toplam 17 milyar dolar elde etti. Bu durum, düzenleyici kurumun pazar üzerindeki etkisini gösteriyor.