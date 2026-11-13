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Kripto para borsası Gemini Avrupa defterini kapattı

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Kripto para borsası Gemini Avrupa defterini kapattı
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ABD'de halka açık kripto para borsası Gemini, tutunamadığı yurt dışı pazarlardan çıkışını tamamladı. Şirketin Avrupa'daki şirketleri, çalışanları ve lisansları, 2024'te kurulan ve kısa sürede büyüyen bir stablecoin ödeme şirketine geçti.

Winklevoss kardeşlerin kurduğu Gemini'nin Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) operasyonlarını Singapur merkezli stablecoin ödeme şirketi KAST'a 10 milyon doların altında bir bedelle sattığı bildirildi. Satış, kapatılan birimlerin kalan şirketlerini, çalışanlarını ve düzenleyici izinlerini kapsıyor.

Bedel, kimliği açıklanmayan bir kaynağa dayanıyor ve Gemini habere yorum yapmadı. KAST sözcüsü ise anlaşmayı doğrulamadan, "Gelirimiz ve faaliyet alanımız büyüdükçe birleşme ve satın almalar için aktif olarak piyasadayız." dedi.

ŞUBATTA ALINAN ÇEKİLME KARARI

Gemini, 4 Şubat'ta Birleşik Krallık, AB ve Avustralya'dan çekilme kararı almış ve küresel çalışanlarının yaklaşık yüzde 25'ine denk gelen 200 kişiyi işten çıkarmıştı. Şirket ABD ve Singapur'daki faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin kurucuları, yurt dışı pazarlarda tutunmanın zor olduğunu belirterek ABD'ye ağırlık vereceklerini açıklamıştı. Winklevoss kardeşlerin yatırım şirketi mayısta Gemini'ye Bitcoin (BTC) ile ödeme yaparak 100 milyon dolarlık sermaye koymuştu.

Gemini'nin perşembe akşamı açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre geliri bir yıl önceye göre yüzde 19 azalarak 40,9 milyon dolara geriledi. İşlem hacmi yüzde 73 düşüşle 4,5 milyar dolara inerken şirket 58,6 milyon dolar net zarar açıkladı. Gemini, sonuç açıklamasında satıştan söz etmedi.

ALICI KAST'I ESKİ CİRCLE YÖNETİCİSİ KURDU

KAST, stablecoin ihraççısı Circle'ın eski yöneticisi Raagulan Pathy tarafından Temmuz 2024'te kuruldu. Şirket stablecoin altyapısıyla dolar hesapları, sınır ötesi ödemeler ve ödeme kartları sunuyor ve mart ayında 80 milyon dolarlık yatırım aldı.

KAST, 1 milyondan fazla kullanıcıya ve yıllık bazda yaklaşık 5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştığını açıklıyor. Bir danışmanlık şirketinin verilerine göre kripto sektöründeki satın almalar üçüncü çeyrekte 67 işlemde 2,2 milyar dolarda kaldı ve değer bazında önceki çeyreğe göre yüzde 83 geriledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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