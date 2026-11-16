Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kripto neden Nvidia'daki krizi izliyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kripto neden Nvidia'daki krizi izliyor?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kripto piyasasını da sarsan istifadan dört gün sonra Nvidia'nın kurucusu için yeni bir senaryo masaya geldi. Silikon Vadisi'ndeki güçlü destekçiler yönetim kuruluna baskı yaparken Washington'dan bambaşka bir mesaj geliyor.

Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın, 12 Kasım'da bıraktığı CEO'luk görevine geri dönmeyi yakın çevresiyle görüştüğü ortaya çıktı. Huang'ın bir destekçisi, dönüş için Silikon Vadisi yöneticilerinden bir "savaş odası" kurduklarını ve Beyaz Saray'ın desteğini arayacaklarını söyledi.

Huang'ın 12 Kasım'daki istifası kripto piyasasındaki satışları da hızlandırmış, Bitcoin (BTC) aynı gün 72 bin doların altına inmişti.

Huang'ın destekçisi, girişimin Huang'ın onayıyla yürüdüğünü belirterek "Öncü yapay zeka laboratuvarları dışında teknolojide önemli olan herkes Jensen'i seviyor" dedi. Nvidia ve Huang'ın temsilcileri dönüş ihtimaline ilişkin yorum yapmadı.

DİLEKÇE 160 BİN İMZAYI GEÇTİ

Huang'ın göreve iadesini isteyen dilekçedeki imza sayısı 160 bini aştı. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile Epic Games CEO'su Tim Sweeney de çağrıya destek verdi. Musk, Nvidia'nın tedarik anlaşmalarının yazılı sözleşmeye değil Huang'la el sıkışmaya dayandığını söyledi.

Altimeter Capital'in kurucusu Brad Gerstner ve Atreides Management'tan Gavin Baker da 13 Kasım'da yönetim kuruluna mektup yazdı. İki yatırımcı, Huang'ın dönüşü dahil tüm seçeneklerin değerlendirilmesini istedi. Nvidia ise yeni CEO için arama şirketi seçme aşamasında olduğunu ve henüz hiçbir adayla resmi görüşme yapmadığını açıkladı.

WASHİNGTON DIŞARIDAN İSİM İSTİYOR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Nvidia yönetiminde köklü bir değişiklik istedi ve şirketin yeni CEO'yu dışarıdan bulması gerektiğini söyledi. Bessent'in yönetim kuruluna ihracat kurallarına uyum konusunda yanıt vermesi için 10 gün süre verdiği aktarıldı.

ABD makamlarının, Nvidia'nın yasaklı yapay zeka çiplerini Çin'e yasa dışı yollarla satıp satmadığını soruşturduğu da bildirildi. Şirketi geçici olarak finans direktörü Colette Kress yönetiyor.

Nvidia üçüncü çeyrek sonuçlarını 18 Kasım'da Türkiye saatiyle 00.20'de açıklayacak. Yayım sırasında Bitcoin 64 bin 600 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Olay yaratan jet ski fotoğrafının perde arkası ortaya çıktı29

Olay yaratan fotoğrafın perde arkasını yıllar sonra anlattı
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı42

5 dakikada 500 bin lira kazandı! Sonrasında yaptığına bakın
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın, Fransa maçı sonrası taraftarlara seslendi: Avrupa Şampiyonası ile birlikte...29

Maç biter bitmez taraftarlara seslendi!
Emel Sayın da 'Türk sineması' tartışmasına katıldı! Haluk Bilginer'e yanıt verdi

Emel Sayın'dan Haluk Bilginer'e nazik ama net yanıt!
Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli polisten çarpıcı ifade: 'Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin' denildi

Şüpheli polis anlattı! 'Aileye bilgi vermeyin' talimatı
Türkiye'deki sözleri hala akıllarda! Ne oldu Greta gezegeni kurtarmaktan vaz mı geçtin?

Gezegeni kurtarmaktan vaz mı geçtin? Bu görüntü elden ele dolaşıyor
Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı

Elektroşok silahıyla vurulunca camdan düştü! Sonrası ayrı olay
Kayseri'de dudak uçuklatan altın günü! 100 gramlık külçe dağıttılar60

Ne gram ne de çeyrek! Altın gününde çıtayı arşa çıkardılar
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış