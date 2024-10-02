Kripto kullanıcıları dikkat! SPK'nın yabancı kripto platformlarına tanıdığı süre doldu

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı kripto para platformları için verilen üç aylık bugün sona erdi. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurmayan platformlar, Türkiye içinde pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini durdurmak zorunda. Bu önemli düzenleme, yurt içindeki kripto para piyasasını daha düzenli ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

SPK'nın Yeni Kripto Düzenlemesi: Yabancı Platformlara Tanınan Geçiş Süreci Sona Erdi

Türkiye'nin kripto para piyasasında yeni bir dönem başladı. Yeni düzenlemeye göre Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin almadan faaliyet gösteren yabancı platformlar, Türkiye'deki hizmetlerini sonlandırmak zorundaydı ancak bazı dev kripto platformları henüz bu karara uymadı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişikliği ile kripto para piyasalarının denetim yetkisi SPK'ya devredilmişti. Bu düzenleme kapsamında, yabancı platformlara üç aylık bir uyum süresi tanındı. SPK tarafından yayımlanan "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ne göre 80 şirket ülkemizde faaliyet göstermek için başvuru yaparken "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"ne göre ise 8 şirket ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandırmak için tasfiye başvurusunda bulundu.

Ülkemizde faaliyet gösteren ancak başvuru yapmayan yurt dışı merkezli kripto platformlarının tasfiye başvurusunda bulunması gerekiyordu. SPK'nın güncel listelemelerine göre ülkemizde faaliyet gösteren Mexc, Gemini, Kraken, ProBit Global, XT.COM, Pionex, KCEX ve Fastex kripto borsaları faaliyet ya da tasfiye başvurusu henüz yapmadı. Herhangi bir başvuruda bulunmayan Gemini, Kraken, ProBit Global ve Pionex kripto para borsaları internet sitelerinden Türkçe dil desteğini kaldırmış olsa da Mexc, XT.COM, KCEX ve Fastex kripto borsalarının sitelerinde Türkçe dil desteği bulunuyor.

Bugün itibariyle herhangi bir başvuruda bulunmayan ancak faaliyetlerini sürdüren yabancı platformlara yasal yaptırımlar uygulanacağı SPK tarafından açıklandı. Bazı yurt dışı merkezli kripto para borsaları, Türk kullanıcılara yönelik hizmetlerini ve pazarlama faaliyetlerini durdurma kararı almış ve bunu uygulamış olsa da bazı kripto borsalarının bu karara uymamış olması ülkemizde bu kripto para borsalarını kullanan kullanıcıların fonlarını tehlikeye atıyor.