Kripto fonlarından 952 milyon dolarlık çıkış

Dijital varlık yatırım ürünleri, üç haftalık giriş serisinin ardından geçen hafta ibreyi tersine çevirdi. CoinShares tarafından paylaşılan verilere göre ABD'deki yasal düzenleme belirsizliklerinin artmasıyla fonlardan toplam 952 milyon dolar çıkış yaşandı.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, bu değişimin ana nedeni olarak Washington'daki yasal sürecin yavaşlamasını işaret etti. ABD'de kripto sektörüne netlik kazandırması beklenen Clarity Yasası'nın yıl sonundan önce yasalaşması bekleniyordu. ABD Kripto Çarı David Sacks, yasa tasarısının görüşülmesinin ocak ayına kaldığını doğruladı. Bu gecikme, varlık sınıflandırması ve borsa denetimleri konusundaki belirsizliği uzatarak yatırımcı algısını olumsuz etkiledi.

ABD MERKEZLİ SATIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

Satış dalgasının merkezi neredeyse tamamen Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD merkezli fonlardan 990 milyon dolar çıkış görülürken bu durum Kanada ve Almanya'dan gelen sınırlı girişlerle kısmen dengelendi. Kanada 46,2 milyon dolar, Almanya ise 15,6 milyon dolar yatırım çekerek küresel düşüşe rağmen dirençli bir duruş sergiledi.

En büyük darbeyi ise Ethereum aldı. Varlık sınıflandırması tartışmalarının merkezinde yer alan Ethereum, 555 milyon dolarlık çıkışla haftanın en çok kaybedeni oldu. Yine de Ethereum fonlarına bu yıl giren toplam miktar 12,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve geçen yılki 5,3 milyar dolarlık performansı katlamış durumda.

BİTCOİN VE ALTCOİNLERDE AYRIŞMA

Piyasa lideri Bitcoin ürünleri de satış baskısından nasibini aldı ve 460 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Bitcoin'in yılbaşından bu yana topladığı 27,2 milyar dolarlık yatırım, 2024 döngüsündeki 41,6 milyar dolarlık seviyenin oldukça altında kaldı. Bu durum, ABD kurumsal talebinin geçen yıla kıyasla soğuduğuna işaret ediyor.

Genel satış dalgasına rağmen bazı altcoinler yatırımcı ilgisini çekmeye devam etti. Solana 48,5 milyon dolar, XRP ise 62,9 milyon dolar giriş görerek pozitif ayrıştı. Bu iki varlık, amiral gemisi ürünlerdeki satış baskısına rağmen son haftalarda yakaladıkları ivmeyi sürdürdü.

CoinShares, bu yılki toplam girişlerin geçen yılki rekoru kırmasının artık zor olduğunu belirtti. Yönetim altındaki toplam varlıklar 46,7 milyar dolar seviyesinde kalırken, bu rakam 2024 yılındaki 48,7 milyar doların gerisinde seyrediyor.