Kripto fonlarından 1,4 milyar dolarlık çıkış

Kripto yatırım ürünleri geçtiğimiz hafta sert çıkışlarla karşılaştı. Piyasa kaynaklarına göre toplam 1,43 milyar dolarlık fon çıkışı yaşanırken bu kayıp, mart ayından bu yana en büyük haftalık gerileme olarak kayıtlara geçti. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların riskten kaçınmasını hızlandırdı.

En Büyük Çıkış Bitcoin Fonlarında

Bitcoin fiyatı 18 Ağustos'ta 116.000 doların üzerindeyken hafta sonunda 112.000 dolara kadar geriledi. Bu süreçte Bitcoin yatırım fonlarından 1 milyar doları aşan çıkış yaşandı. Ethereum tarafında ise hafta ortasında görülen toparlanmaya rağmen 430 milyon dolarlık çıkış kaydedildi.

Piyasa analistleri, çıkışların büyük kısmını Fed'in para politikasına dair artan belirsizlikle ilişkilendiriyor. Haftanın ilk yarısında 2 milyar doları bulan çıkışların ardından, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında daha ılımlı bir mesaj vermesiyle sınırlı da olsa yeniden girişler yaşandı.

Altcoin yatırım ürünlerinde farklı yönlü hareketler dikkat çekti. XRP fonlarına 25 milyon dolar, Solana'ya ise 12 milyon dolar giriş olurken Sui'den 13 milyon dolar, Toncoin'den ise 1,5 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Son gelişmeler, yatırımcıların Bitcoin'e yönelik temkinli duruşunu koruduğunu, Ethereum'a ise görece daha fazla ilgi gösterildiğini ortaya koyuyor. Yıl başından bu yana Ethereum fonları toplam varlıklarının yüzde 26'sını temsil eden girişler görürken Bitcoin fonlarındaki oran yüzde 11'de kaldı.