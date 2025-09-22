Kripto fonlarına 1,9 milyar dolarlık rekor giriş

Kripto para yatırım fonları, geçtiğimiz hafta 1,9 milyar dolarlık net giriş kaydederek pozitif seyrini ikinci haftaya taşıdı. Bu hareketlilik, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararının yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını gösterirken, en büyük sermaye akışı Bitcoin ve Ethereum fonlarında yaşandı.

Bitcoin Fonları Dört Haftadır Yükselişte

Son verilere göre kripto para borsa yatırım ürünleri (ETP) geçtiğimiz hafta toplamda 1,9 milyar dolarlık sermaye çekti. Bu girişin 977 milyon doları Bitcoin, 772 milyon doları ise Ethereum odaklı fonlara yöneldi. Solana ve XRP gibi diğer büyük kripto varlıklar da sırasıyla 127 milyon ve 69 milyon dolarlık yatırım alarak dikkat çekti.

Piyasa kaynakları, son girişlerle birlikte küresel kripto ETP'lerindeki toplam yönetim altındaki varlıkların (AUM) yılbaşından bu yana 40,4 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirve yaptığını belirtti. Özellikle Bitcoin fonları, üst üste dördüncü haftayı da pozitif kapatarak toplamda 3,9 milyar dolarlık bir sermaye akışı sağladı. Bu durum, yatırımcıların lider kripto para birimine olan güveninin sürdüğünü ortaya koydu.

Aynı dönemde, kısa pozisyonlu Bitcoin ürünlerinden 3,5 milyar dolarlık çıkış yaşanması, piyasadaki düşüş beklentilerinin azaldığına işaret etti. Ethereum fonları da yatırımcı talebinden payını alarak yılbaşından bu yana rekor seviye olan 12,6 milyar dolarlık girişe ulaştı.

Piyasalardaki bu olumlu hava, geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 0,25 puan düşürmesiyle doğrudan ilişkiliydi. Uzmanlar, yatırımcıların başlangıçta karara temkinli yaklaşmasına rağmen, haftanın ilerleyen günlerinde sermaye girişlerinin hızlandığını ifade etti. Faiz indirimi kararının ardından Bitcoin fiyatı 117.000 dolar seviyesini aşarken, Ethereum da kısa süreliğine 4.600 doların üzerine çıktı.