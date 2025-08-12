Kripto fonları 572 milyon dolarlık yatırım aldı

Kripto para piyasaları, bir haftalık aranın ardından yeniden yatırımcı ilgisini çekerek geçtiğimiz hafta 572 milyon dolarlık net sermaye girişi kaydetti. Özellikle Ether ve Bitcoin bazlı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen bu akış, toplam yönetilen varlıkları 226 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye taşıdı. Piyasalardaki bu olumlu hava, ABD'den gelen yeni düzenleme haberleriyle de desteklendi.

Kripto ETP'lere Haftalık Giriş 572 Milyon Doları Buldu

Kripto para yatırım ürünleri, bir önceki haftanın çıkış eğilimini tersine çevirerek yeniden sermaye girişi gördü. Sektör raporlarına göre geçtiğimiz hafta küresel borsa yatırım ürünlerine (ETP) net 572 milyon dolarlık fon akışı sağlandı. Bu gelişme, 15 haftalık rekor giriş serisinin ardından yaşanan kısa süreli duraklamanın sona erdiğini gösteriyor.

Piyasadaki bu toparlanma, Bitcoin ve Ether fiyatlarındaki yükselişle eş zamanlı gerçekleşti. Ether bazlı ETP'ler, yaklaşık 270 milyon dolarlık girişle geçen haftanın lideri oldu. Bu ilgiyle birlikte Ether ürünlerine yönelik yıl başından bu yana gerçekleşen toplam giriş 8,2 milyar dolarlık yeni bir rekora ulaştı. Fiyat artışlarının da etkisiyle Ether ETP'lerinin toplam yönetilen varlıkları 32,6 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

İki hafta üst üste çıkış yaşanan Bitcoin ETP'leri de 265 milyon dolarlık net girişle güçlü bir geri dönüş yaptı. Yaşanan son girişlerle birlikte 2025 yılı başından bu yana kripto ETP'lerine akan toplam sermaye 30,7 milyar dolara yükselirken sektörün toplam yönetilen varlıkları (AUM) ilk defa 226 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Piyasadaki bu olumlu havanın arkasında ABD hükümetinin dijital varlıkların emeklilik planlarına dahil edilmesine izin vereceğini duyurmasının etkili olduğu düşünülüyor. Hafta başında zayıf istihdam verileri nedeniyle yaşanan endişelerle çıkışlar gözlense de hafta sonuna doğru bu duyurunun etkisiyle güçlü bir sermaye girişi yaşandı.

Altcoin piyasasında ise Solana, XRP ve Near tabanlı yatırım ürünleri sırasıyla 21,6 milyon dolar, 18,4 milyon dolar ve 10,1 milyon dolarlık giriş çekti. Varlık yöneticileri arasındaki rekabette ise BlackRock'ın iShares kripto borsa yatırım fonları (ETF) 294 milyon dolarlık girişle liderliğini sürdürdü. Grayscale 87 milyon dolar giriş kaydederken Bitwise 95 milyon dolarla dikkat çekti. Fidelity'nin kripto fonlarından ise 55 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı.