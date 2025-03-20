Kripto Dünyasında Milyonlarca Dolarlık Dev Anlaşma

Kripto para piyasasında manipülasyon yaparak haksız kazanç elde etmekle suçlanan Rus girişimci Aleksei Andriunin, ABD adli makamlarıyla önemli bir anlaşmaya vardı. Massachusetts federal savcılarıyla yapılan anlaşma kapsamında Gotbit'in kurucusu, yaklaşık 23 milyon dolarlık kripto parayı kaybetmeyi kabul etti. Anlaşma, savcılık tarafından henüz resmen onaylanmış değil.

Kripto Davasında 23 Milyon Dolarlık Savunma Anlaşması

Kripto piyasası manipülasyonu suçlamasıyla karşı karşıya olan Gotbit'in kurucusu Aleksei Andriunin, Massachusetts'teki federal savcılarla 23 milyon dolarlık bir savunma anlaşması imzaladı. Rus vatandaşı Andriunin, anlaşma kapsamında Tether USDT ve Circle'ın USDC'sinden yaklaşık 23 milyon dolar kaybetmeyi kabul etti.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Gotbit'in kurucusu ve CEO'su Andriunin'in savunma anlaşması kapsamında üç suçlamayı kabul edeceği belirtildi. Bu suçlamalar arasında tele dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu yapmak için komplo kurmak bulunuyor.

Sanık tarafından 19 Mart'ta imzalanan savunma mektubunda, anlaşmanın para cezası, haciz, ceza, iade, hapis masrafları, vergi yükümlülükleri veya Amerika Birleşik Devletleri'ne olan diğer borçları karşılamayacağı ve etkilemeyeceği açıkça belirtildi.

Massachusetts Bölgesi ABD Savcısı Leah Foley, Andriunin'e gönderdiği mektupta, 23 milyon doların geri ödenmesine ilişkin anlaşmanın yalnızca sanık ile avukatı arasında olduğunu ve ABD Başsavcılığını ya da diğer federal, eyalet ya da yerel savcılık makamlarını bağlamadığını vurguladı. Mektupta ayrıca, sanığın mahkemenin Massachusetts'li avukat tarafından önerilen ceza hesaplamalarına uymak zorunda olmadığını kabul ettiği ve mahkemenin verdiği cezaya katılmasa bile suçunu kabul ettiğini geri çekemeyeceği belirtildi.

Gotbit kurucusunun Massachusetts savcılarıyla yaptığı bu anlaşma, Portekiz'de tutuklandıktan sonra Ekim 2024'te ABD'ye iade edilen Andriunin'in Boston'daki federal mahkemeye çıkmasından aylar sonra geldi. 26 yaşındaki Rus vatandaşı, iade edilmesinden bu yana bir sonraki emre kadar gözaltında tutulmaktadır.

Ekim 2024'te açıklanan üst iddianamede Andriunin, tele dolandırıcılığı, piyasa manipülasyonu ve tele dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlanmıştı. Massachusetts mahkeme belgelerine göre Belize'de kayıtlı olan Gotbit, "yaygın bir kripto para piyasası manipülasyon planı" düzenleyen bir kripto "piyasa yapıcısı" olarak tanımlanıyor. Platform, 2017 ile 2024 yılları arasında ABD'dekiler dahil olmak üzere küresel firmalar için yapay işlem hacmi sağlamakla suçlanıyor.

Andriunin dışında, Eylül 2024'te Massachusetts makamları tarafından yapılan suç duyurusu, Rusya'da yaşayan pazarlama direktörü Fedor Kedrov ve satış direktörü Qawi Jalili gibi diğer Gotbit çalışanlarını da kapsıyordu.

Savunma mektubunda Massachusetts avukatı Foley, savunma anlaşmasının el koyma bölümünde listelenen varlıkların Gotbit'e ait olmasına karşın, bunların sadece Andriunin tarafından kontrol edildiğini belirtti.