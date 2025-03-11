Kripto dünyasında büyük değişim için SEC düğmeye bastı

ABD'nin finans düzenleyici kurumu SEC'in Başkan Vekili Mark Uyeda, kripto şirketlerine yönelik sert düzenlemelerde geri adım atılacağını duyurdu. Washington'da düzenlenen bankacılık konferansında konuşan Uyeda, özellikle kripto firmalarına borsa olarak kayıt zorunluluğu getiren düzenlemelerin bazı kısımlarından vazgeçileceğini açıkladı. Bu gelişme, Gensler döneminde artan düzenleyici baskıların ardından SEC'in kripto sektörüne karşı yaklaşımında bir yumuşama işareti olarak değerlendiriliyor.

SEC Kripto Düzenlemelerinde Yumuşama Sinyali Verdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkan Vekili Mark Uyeda, kripto firmalarını da kapsaması planlanan alternatif ticaret sistemleri düzenlemesinin yeniden gözden geçirileceğini açıkladı. Uyeda, 10 Mart tarihinde Washington'da düzenlenen Uluslararası Bankacılar Enstitüsü Konferansı'nda yaptığı konuşmada, özellikle kripto şirketlerine borsa olarak kaydolma zorunluluğu getiren düzenlemelerin bir kısmını geri çekmeyi planladıklarını belirtti.

Başkan Vekili, kamuoyundan gelen yoğun eleştiriler nedeniyle SEC personeline bu yönde talimat verdiğini ifade etti. Uyeda'nın açıklamasına göre, söz konusu düzenlemeler ilk olarak 2020 yılında eski SEC Başkanı Jay Clayton döneminde, alternatif ticaret sistemlerine daha esnek kurallar getirmek amacıyla planlanmıştı. Ancak Gary Gensler'in başkanlığı sırasında düzenlemelerin kapsamı genişletilerek kripto varlıkları da içine alacak şekilde değiştirildi.

Gensler yönetiminde, 2021 yılı başından sonuna kadar geçen süreçte kripto şirketleri üzerindeki düzenleyici baskılar artış gösterdi ve agresif bir düzenleme yaklaşımı benimsendi. Gensler'in görevden ayrılmasının ardından ise SEC'in kripto piyasasına yaklaşımında bir yumuşama gözleniyor. Kurumun dijital varlıklar için özel bir düzenleyici çerçeve geliştirme çalışmalarına başladığı ve bu çabalara SEC Komisyon Üyesi Hester Peirce'in öncülük ettiği belirtiliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkan Vekili Mark Uyeda, kripto firmalarını da kapsaması planlanan alternatif ticaret sistemleri düzenlemesinin yeniden gözden geçirileceğini açıkladı. Uyeda, 10 Mart tarihinde Washington'da düzenlenen Uluslararası Bankacılar Enstitüsü Konferansı'nda yaptığı konuşmada, özellikle kripto şirketlerine borsa olarak kaydolma zorunluluğu getiren düzenlemelerin bir kısmını geri çekmeyi planladıklarını belirtti.

Başkan Vekili, kamuoyundan gelen yoğun eleştiriler nedeniyle SEC personeline bu yönde talimat verdiğini ifade etti. Uyeda'nın açıklamasına göre, söz konusu düzenlemeler ilk olarak 2020 yılında eski SEC Başkanı Jay Clayton döneminde, alternatif ticaret sistemlerine daha esnek kurallar getirmek amacıyla planlanmıştı. Ancak Gary Gensler'in başkanlığı sırasında düzenlemelerin kapsamı genişletilerek kripto varlıkları da içine alacak şekilde değiştirildi.

Gensler yönetiminde, 2021 yılı başından sonuna kadar geçen süreçte kripto şirketleri üzerindeki düzenleyici baskılar artış gösterdi ve agresif bir düzenleme yaklaşımı benimsendi. Gensler'in görevden ayrılmasının ardından ise SEC'in kripto piyasasına yaklaşımında bir yumuşama gözleniyor. Kurumun dijital varlıklar için özel bir düzenleyici çerçeve geliştirme çalışmalarına başladığı ve bu çabalara SEC Komisyon Üyesi Hester Peirce'in öncülük ettiği belirtiliyor.