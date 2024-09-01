Kripto dünyası geçtiğimiz ay milyonlarca dolarlık siber saldırıya maruz kaldı

Blockchain güvenlik şirketi PeckShield'in paylaştığı verilere göre, Ağustos ayında gerçekleşen siber saldırıların en dikkat çekici olanları, iki büyük kimlik avı operasyonuydu. Bu iki saldırı, toplam kaybın %93,5'ini oluşturan 293,4 milyon dolarlık bir zarara yol açtı. Saldırganlar, 238 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) ve 55,4 milyon dolar değerinde Dai (DAI) ele geçirmeyi başardı.

Siber Saldırılar Kripto Yatırımcılarını Tedirgin Ediyor

Kripto para ekosisteminde yaşanan bu güvenlik krizi, sektörün karşı karşıya olduğu riskleri gözler önüne serdi. Kimlik avı saldırılarının yanı sıra, çeşitli protokollerde yaşanan güvenlik zafiyetleri de dikkat çekti. Örneğin Ronin Network'te bir bilgisayar korsanının gerçekleştirdiği saldırıda 5,1 milyon dolarlık yetkisiz işlem kaydedildi. Ağın güvenlik ekibinin hızlı müdahalesiyle 12 milyon dolar kurtarılsa da bu olay sektördeki güvenlik açıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Merkezi olmayan finans (DeFi) protokollerinden Nexera da bu süreçte hedef haline geldi. Akıllı sözleşmelerindeki bir açığı fark eden saldırganlar, protokolden 1,83 milyon doları ele geçirdi. Bu olay, DeFi projelerinin güvenlik kontrollerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Blockchain güvenlik firması Immunefi'nin 29 Ağustos'ta yayınladığı bir rapora göre 2024 yılı başından bu yana yaşanan hack olayları ve dolandırıcılıklar nedeniyle kripto endüstrisi 1,21 milyar dolar değerinde kayıp kaydetti. Bu durum, sektördeki güvenlik tedbirlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yaşanan olaylar arasında en dikkat çekici olanlardan biri de Hindistan merkezli kripto borsası WazirX'in yaşadığı saldırı oldu. Borsa, çoklu imza gerektiren bir cüzdanından 234,9 milyon dolar değerinde kripto para çaldırdı. WazirX yetkilileri, yaşanan kaybı telafi etmek için kademeli bir iyileştirme planını devreye aldıklarını ve Singapur'daki hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.

Bu gelişmeler ışığında, etik bilgisayar korsanları harekete geçmeye başladı. SEAL adını verdikleri bir müdahale ekibi kurarak, sektörü bu tür saldırılardan korumayı hedefliyorlar. Beyaz şapkalı hacker ve Paradigm araştırmacısı Samczsun önderliğindeki ekip, geçtiğimiz bir yıl içerisinde 900'den fazla hack girişimine müdahale gerçekleştirdi.

Immunefi'nin bir diğer raporuna göre hack veya istismar sonrası çalınan kripto paraların yaklaşık %80'i bir daha geri alınamıyor. Bu durum, projelere maddi zararın yanı sıra büyük bir itibar kaybı da doğuruyor. Sektör uzmanları, bu tür olayların önüne geçmek için daha sıkı güvenlik protokolleri ve düzenli denetimlerin yapılması gerektiğini vurguluyor.

Yaşanan bu olaylar, kripto para dünyasının güvenlik konusunda daha fazla yatırım yapması ve önlem alması gerektiğini hatırlattı. Yatırımcılar, platformlar ve düzenleyici kurumlar arasında daha sıkı bir iş birliği, sektörün geleceği için kritik bir önem teşkil ediyor.