Haberler

Kripto borsalarında aralık hacmi 15 ayın dibine geriledi

Kripto borsalarında aralık hacmi 15 ayın dibine geriledi
Güncelleme:
Merkezi kripto para borsalarında spot işlem hacmi Aralık ayında 1,13 trilyon dolara düşerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Derlenen verilere göre merkezi platformlar geçen ay yaklaşık 1,13 trilyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Bu rakam, Kasım ayındaki 1,66 trilyon dolara kıyasla yüze 32'lik bir gerilemeye işaret ederken, Ekim ayındaki 2,23 trilyon dolarlık hacimle karşılaştırıldığında düşüş yüzde 49'a ulaşıyor.

BİNANCE LİDERLİĞİNİ KORUDU

Toplam hacmin en büyük payını 367,35 milyar dolarla Binance aldı. Platformu sırasıyla ByBit, HTX, Gate ve Coinbase takip etti.

Kronos Research Yatırım Direktörü Vincent Liu, Aralık ayındaki düşüşü değerlendirirken, "Merkezi borsalardaki aktivite azalması, mevsimsel duyarlılık, baskılanan volatilite ve yıl sonu pozisyonlamalarının bir araya gelmesini yansıtıyor. Sınırlı katalizörler katılımı düşük tutarken, sermayenin borsalardan çıkışı ve alternatif işlem mekanlarına yönelimi de hacimleri aşağı çekti." dedi.

Merkeziyetsiz borsalar da benzer bir tablo sergiledi. Aralık ayında toplam DEX hacmi 245 milyar dolara gerileyerek Kasım'daki 306 milyar dolara göre yüzde 20, Ekim'deki 451,2 milyar dolara göre ise yüzde 46 düştü. Uniswap, 60 milyar dolarlık aylık hacimle piyasa liderliğini sürdürdü.

DEX'TEN CEX'E ORANINDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Hacimlerdeki genel düşüşe rağmen, DEX'lerin CEX'lere oranı yükselişini sürdürdü. Bu oran Aralık ayında yüzde 17,95'e çıkarak Kasım'daki yüzde 15,92 ve bir yıl önceki yüzde 10,32 seviyelerini aştı.

Liu bu eğilimi yorumlarken, "Aralık'taki düşük hacimlere rağmen yükselen DEX/CEX oranı, kendi kendine saklama, şeffaflık ve sermaye verimliliğine yönelik yapısal bir kayışı gösteriyor. Zincir üstü işlemlerdeki iyileşme ve airdrop teşvikli yeni DEX lansmanları, işlem aktivitesini bu platformlara çekmeye devam ediyor." dedi.

Borsa hacimlerindeki genel düşüş, yeni yıla da taşınan piyasa çapındaki düzeltmeyle eş zamanlı gerçekleşti. Bitcoin, haberin yazıldığı sırada 89.010 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Lider kripto para son 24 saatte yüzde 1,61 yükselse de Ekim ayındaki tüm zamanların zirvesinin yaklaşık yüzde 30 altında seyrediyor.

Liu, Bitcoin için kısa vadeli görünümü değerlendirirken, "Bitcoin 87.000-89.000 dolar aralığında konsolide oluyor. Volatilite düşük seyrederken kısa vadeli görünüm nötrden negatife yakın duruyor, ancak uzun vadeli yatırımcılar düşüşlerde biriktirmeye devam ediyor." dedi. Liu, yapay zeka ve tokenize varlıklar gibi temalara bağlı seçili altcoinlerin fırsatlar sunabileceğini de sözlerine ekledi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
