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Kripto Balinası Tek Hamlede Servet Kazandı

Kripto Balinası Tek Hamlede Servet Kazandı
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Nisan ayı başındaki düşüşün ardından kripto paralara yönelen bir yatırımcı, Hyperliquid platformunda açtığı kaldıraçlı pozisyonlarla 9 milyon dolardan fazla kazanç elde etti. On-chain analiz platformu Lookonchain'in tespitine göre, "0x15b325660" adresli balina; Ethereum, Solana, Bitcoin, Litecoin, XRP, LINK, AVAX, HYPE ve ENS gibi dokuz farklı kripto varlıkta pozisyon aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı misilleme tarifeleri nedeniyle yaşanan sert düşüş sırasında yatırımcı, 3 ila 25 kat arasında kaldıraç kullanarak alım yönünde pozisyonlar açtı. Riskli görülen hamle, kısa sürede büyük kazanç sağladı.

En Yüksek Getiri Solana'dan

Kazancın büyük kısmı, SOL fiyatı 107 dolara düştüğünde alınan 50.000 adetlik pozisyondan geldi. Fiyat 150 doların üzerine çıkınca yaklaşık 2 milyon dolar kâr yazıldı.

Ethereum fiyatı 1.515 dolarken alınan 5.000 ETH ile 1,5 milyon dolar, 70,82 adetlik Bitcoin pozisyonuyla ise 1,27 milyon dolar kazanç sağlandı. Diğer varlıklardan da önemli gelir elde edildi: HYPE için 870 bin dolar, AVAX için yaklaşık 180 bin dolar.

Yatırımcı, spot piyasada da kazançlı işlem yaptı. Bitcoin 79.792 dolarken 24,68 milyon dolar değerinde 309 BTC alan yatırımcı, 5 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanç elde etti.

Tarifelerin Askıya Alınması Piyasayı Rahatlattı

Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı tarifeler ve ardından gelen karşı adımlar, kripto piyasasında ciddi bir değer kaybına neden oldu. Bitcoin 76.000 dolara, Ethereum ise 1.400 dolara kadar geriledi. Piyasada belirsizlik artarken birçok yatırımcı satışa yöneldi. Ancak balina yatırımcı, toparlanma beklentisiyle pozisyonunu sürdürdü.

Tarifelerin Çin dışındaki ülkeler için askıya alınması, piyasada yukarı yönlü hareketi tetikledi. Endekslerde yaşanan sert düşüşler ve resesyon ihtimali bu kararı zorunlu hâle getirdi.

Bitcoin son 30 günde yüzde 13, XRP yüzde 4,24, Solana ise yüzde 21,82 oranında yükseldi.

Yılbaşına Göre Kripto Varlıklar Hâlâ Ekside

Piyasa yükselmiş olsa da çoğu kripto varlık hâlâ yıl başındaki seviyesinin altında işlem görüyor. En büyük 10 kripto para arasında yalnızca Bitcoin, yılbaşından bu yana yüzde 1,18 artıda. Ethereum ve Dogecoin gibi varlıklarda ise yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşandı.

Bitcoin 96.000 Dolar Eşiğinde Sıkıştı

Bitcoin, iki haftadan uzun süredir 94.000–96.000 dolar aralığında işlem görüyor. 96.000 dolar direnci aşılamıyor ve her yükseliş denemesi, fiyatın 95.000 dolar bandına geri dönmesiyle sonuçlanıyor.

Intotheblock verilerine göre destek seviyesi 96.160 dolar, direnç seviyesi ise 98.290 dolar. Teknik analist Ali Martinez, 93.460 dolar seviyesinin kritik olduğunu belirtti. Bu seviyenin korunması hâlinde 132.330 dolara kadar yükseliş ihtimali olduğunu, aksi takdirde 72.420 dolara düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Son 24 saatte Bitcoin, 96.000 doların üzerinden 95.366 dolara düşerek yüzde 0,78 değer kaybetti. Martinez'e göre BTC hâlâ aşırı alım bölgesinde bulunuyor. 3 Mayıs'ta aktif cüzdan sayısı 1 milyonu aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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