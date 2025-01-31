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Kremlin ortak para birimi ve CBDC iddialarına yanıt verdi

Kremlin ortak para birimi ve CBDC iddialarına yanıt verdi
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Trump'ın yüksek gümrük vergisi tehdidine Kremlin'den cevap geldi. BRICS grubu, Amerikan dolarına alternatif bir para birimi geliştirmiyor, topluluk yatırım için platformlar oluşturmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ülkelerine yönelik yüzde yüz gümrük vergisi tehdidi sonrası Kremlin'den yanıt gecikmedi. Dmitry Peskov, BRICS'in Amerikan dolarına rakip bir para birimi planı olmadığını, asıl amaçlarının yatırım platformları geliştirmek olduğunu belirtti. Bu durum, uluslararası ekonomi politikalarında yeni bir tartışma başlatıyor.

BRICS Sözcüsü Net Konuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, son günlerde dünya gündemini meşgul eden BRICS ortak para birimi tartışmalarına açıklık getirdi. Peskov, grubun ABD Doları'na rakip olacak bir para birimi geliştirme niyetinde olmadığını, asıl hedeflerinin üye ülkeler arasındaki karşılıklı yatırımları güçlendirecek yeni platformlar oluşturmak olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ülkelerine yönelik yüzde 100'lük gümrük vergisi tehdidinin ardından konuşan Peskov, medyada yer alan "doların küresel hakimiyetini sarsma" iddialarını da yalanladı. Sözcü, BRICS para birimi konusunun bir rekabet unsuru olmaktan ziyade, ekonomik iş birliğini kolaylaştırmayı amaçlayan bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS, 2009'dan bu yana ekonomik alanda iş birliğini geliştirmeye çalışıyor. Özellikle Brezilya'nın öncülük ettiği bazı üyeler, dolar kurundaki dalgalanmalara karşı koruyucu bir önlem olarak ortak para birimi fikrini destekliyor.

Ekim 2024'te gerçekleşen toplantıda BRICS üyeleri, altın destekli bir para birimi dahil olmak üzere çeşitli önerileri masaya yatırdı. Önerilen para biriminin küresel ödeme sistemlerinde ve dijital para alanında kullanılması planlanıyor.

Trump'ın sert çıkışı ve gümrük vergisi tehdidi, BRICS'in girişimlerine yönelik baskıyı artırırken, Peskov bu tür açıklamaların yeni olmadığını hatırlattı. Kremlin Sözcüsü, Amerikalı uzmanların bu konuları Trump'a daha iyi anlatması gerektiğini ifade etti.

Bu gelişmelerin yanı sıra Trump, dijital finans teknolojilerindeki Amerikan liderliğini güçlendirmek amacıyla bir kararname imzaladı. Kararname, CBDC projelerinin Amerika'da yasaklanmasını ve sabit paraların desteklenmesini öngörüyor. Buna karşılık, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone, Avrupa'nın bağımsızlığını pekiştirecek dijital avro projelerinin devam etmesi gerektiğini savundu.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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