Kraken şantaj girişimine eğmeyecek

Kraken şantaj girişimine eğmeyecek
Kripto para borsası Kraken, müşteri verilerini içeren iç sistem görüntülerini ifşa etmekle tehdit eden bir suç örgütüne boyun eğmeyeceğini açıkladı. İki iç güvenlik ihlalinden yaklaşık 2.000 kullanıcı etkilendi.

Kraken Güvenlik Direktörü Nick Percoco, X (eski adıyla Twitter) hesabında bir grup suçlunun Kraken destek personelinin iç sistemlere erişimini gösteren videoları ele geçirerek bunları yayımlamamak karşılığında ödeme talep ettiğini duyurdu. Percoco, sistemlerin dışarıdan ele geçirilmediğini ve kullanıcı fonlarının risk altında olmadığını vurguladı. "Bu suçlulara ödeme yapmayacağız. Kötü niyetli aktörlerle hiçbir zaman müzakere etmeyeceğiz." dedi.

Olayın arka planında iki ayrı iç güvenlik ihlali yatıyor. Şubat 2025'te bir Kraken destek ekibi üyesinin iç sistemleri kayıt altına aldığı, daha yakın tarihte ise benzer bir erişim örüntüsünün tekrarlandığı belirlendi. Her iki vakada da borsa iç tehdidi hızla tespit ederek erişimi kesti. Yaklaşık 2.000 hesabın bu süreçte görüntülenmiş olabileceği açıklandı. Şirket etkilenen kullanıcılarla iletişime geçtiğini belirtirken bir şantaj girişiminin daha engellendiğini ve federal kolluk birimleriyle soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

MART AYINDAKİ KRİPTO İHLALLERİNDE 178 MİLYON DOLAR KAYIP

Kraken bu tür tehditlerle karşılaşan tek borsa değil. Mayıs 2025'te Coinbase, müşteri destek yüklenicilerinin rüşvetle ele geçirilmesi sonucu yaklaşık 70.000 kullanıcının verisini etkileyen bir ihlal yaşadı. Suçlular Coinbase'den 20 milyon dolar talep etmişti.

Blockchain istihbarat firması Nominis'e göre Mart 2026'da kripto sektöründeki büyük ihlallerin toplam maliyeti şubatın 49,3 milyon dolarlık seviyesinin çok üzerine çıkarak 178 milyon dolara ulaştı. Yetkilendirme suistimali birincil saldırı vektörü olmayı sürdürüyor. Percoco, Kraken'ın kripto sektörünün yanı sıra oyun ve telekomünikasyon firmalarını da hedef alan içeriden personel devşirme ağlarını çökertmek için sektördeki ortaklarla iş birliği yaptığını aktardı. Kuzey Kore bağlantılı hacker grubu Lazarus Group'un bu tür içeriden sızma yöntemleriyle tanındığı ve kripto projelerinde istihdam edildiği tespit edilen en az 60 ilişkili kişinin araştırmacılar tarafından belirlendiği bildirildi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Bir ülke ablukayı tanımıyor! Gemileri peş peşe Hürmüz'den geçti
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim

Kriz masasında sürpriz isim
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni! İşte nedeni
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti

Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
Rekor artık Usain Bolt'a ait değil! 18 yaşındaki Gout Gout tarih yazdı

Tarihe geçti! Tüm dünya onu konuşuyor
Test sonucu sonrası savunma geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan “karışıklık” çıkışı

Test sonucu sonrası savunma geldi! "Karışıklık” çıkışı
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz

"Artık o yolcuların otobüse binmesine izin vermeyeceğiz"
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi