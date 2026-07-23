Kazakistan kripto madenciliğinde yeni bir dönem başlattı

Kazakistan basınında yer alan habere göre hükümet, stratejik dijital madencilik kurallarını onayladı ve kararname ülkenin resmi hukuk veri tabanında yayımlandı. Kurallar stratejik dijital madenciliği, madencilerin ürettikleri kripto varlıkların bir bölümünü devlet destekli teknoloji kümesi Astana Hub'a aktarması karşılığında düzenlenmiş tarifelerle elektrik kotasına erişmesini sağlayan bir çerçeve olarak tanımlıyor.

Kazakistan, Nisan 2025'te yayımlanan Cambridge Dijital Madencilik Sektörü Raporu'nda Bitcoin madenciliği faaliyetinde dünya beşincisi olmuştu. Yeni düzenleme, ülkenin bu alandaki ağırlığını devlet destekli bir rezerv modeline bağlama çabasını yansıtıyor.

STRATEJİK MADENCİLER İÇİN ÇITA YÜKSELDİ

Yeni çerçeve kapsamında stratejik statü isteyen madencilerin, onay almadan önce katı altyapı gerekliliklerini karşılaması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin en az 150 megavat kapasiteli bir dijital madencilik veri merkezine sahip olması ve her biri en az saniyede 150 terahash hesaplama gücüne sahip madencilik donanımı kullanması şart koşuluyor.

Kurallar ayrıca madencilerden nitelikli teknik personel bulundurmasını, veri merkezlerinde onarım tesisleri kurmasını, birden fazla internet servis sözleşmesine sahip olmasını ve vergi ile diğer ödemelerini aksatmamasını istiyor. Kararnamenin 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MADENCİLER ÜRETTİKLERİNİN BİR KISMINI DEVLETE VERECEK

Onaylanan madencilerin, Astana Hub'ın özerk küme fonuyla anlaşma imzalaması ve elektriği uygun üretim şirketlerinden alması gerekiyor. Kurallar, madencilerin ürettikleri kripto varlıkların bir bölümünü bir rezerv mekanizmasına aktarmasını zorunlu tutuyor, fakat bu oranı belirtmiyor. Yerel basın haberlerinde yüzde 10'luk bir aktarım oranından söz edildi, bu rakam bağımsız olarak doğrulanamadı.

Yeni madencilik kuralları, Kazakistan'ın devlet destekli dijital varlık altyapısı kurma yönündeki daha geniş çabasının üzerine inşa ediliyor. Ülke, Eylül 2025'te uzun vadeli dijital varlık rezervlerine odaklanan devlet destekli Alem Crypto Fund'ı kurmuş, fonun ilk yatırımı Binance Kazakhstan ile ortaklık üzerinden BNB'yi kapsamıştı. Kazakistan düzenlenmiş finansal hizmetler üzerinden daha geniş kripto benimsemesine de yöneldi. Temmuz 2026'da Alatau City Bank ve Binance Kazakhstan, kullanıcıların bankanın ödeme ağına bağlı QR kodları ve satış noktası terminalleri üzerinden kripto ödemesi yapmasına imkân tanıyan Crypto Pay hizmetini başlattı.

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