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Kasım 2024'te satın alınabilecek 5 kripto para önerisi

Kasım 2024'te satın alınabilecek 5 kripto para önerisi
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Yeni yıla az bir zaman kala kripto para yatırımcıları Bitcoin'e ve popüler altcoin'lere alternatif olabilecek coin önerilerini araştırıyor. Bir yandan da DeFi ve AI token'ları yatırım alternatifi olarak öne çıkıyor. Geçmişteki işlem hacmi ve hareketliliği dikkate alınarak derlenmiş Kasım 2024'te satın alınabilecek 5 kripto para önerisi haberimizde...

Kasım ayının gelişiyle birlikte yıl sonuna da sayılı bir süre kaldı. Bitcoin ve diğer popüler altcoin'lere alternatif olabilecek 5 token önerisini sizler için derledik.

1. Ripple (XRP)

SEC ile devam eden yasal mücadele oynaklığı artırsa da pek çok uzman önümüzdeki süreçte davanın gidişatı olumlu olursa XRP'den güzel sonuçlar bekliyor.

Ripple'ın XRP'si halihazırda dünya çapında çeşitli havale hizmetlerinde kullanılıyor ve kripto dostu düzenlemeler ivme kazanırsa kullanımı daha da artabilir. Küresel finansa bakan yatırımcılar için XRP'nin potansiyeli onu Kasım 2024'te kripto analistlerinin öne çıkan tercihlerinden biri yapıyor.

Kasım 2024'te satın alınabilecek 5 kripto para önerisi

2. Filecoin (FIL)

Filecoin, dünya giderek daha dijital hale geldikçe kritik bir ihtiyaç olan merkezi olmayan veri depolamada öncü rol oynuyor. Filecoin Sanal Makinesi (FVM), işlevselliğini artırarak DeFi ve diğer Web3 uygulamalarıyla uyumlu hale getirdi. 2024'ün 3. çeyreğinde Filecoin'in depolama işlemleri yüzde 16 arttı ve ekosistemi yeni sözleşmeler ve stake fırsatlarıyla hızla genişliyor.

Filecoin'in çok yönlü depolama çözümleri, artan veri gizliliği ve merkeziyetsizlik ihtiyaçlarıyla uyumlu olması analistler tarafından dikkat çekiyor.

3. Algorand (ALGO)

Algorand Vakfı, yakın zamanda platformundaki DeFi ve oyun projelerine fon enjekte ederek büyümeye hazır bir ekosistem oluşturdu. ALGO'nun hızı ve karşılanabilirliği, onu uygun maliyetli, verimli blok zinciri çözümlerine ihtiyaç duyan geliştiriciler ve kullanıcılar için güçlü bir aday haline getiriyor.

Kasım 2024'te satın alınabilecek 5 kripto para önerisi

4. Chainlink (LINK)

Chainlink, kripto dünyasında bir veri oracle ağı olarak öne çıkıyor. Chainlink'in daha fazla blok zincirine destek de dahil olmak üzere son genişlemeleri, DeFi ekosistemindeki büyüyen rolünün altını çiziyor.

5. Fantom (FTM)

DeFi coinlerinden bir diğeri ise Fantom'un FTM'sidir. Fantom, yüksek işlem hızları ve düşük maliyetleri nedeniyle geliştiriciler arasında favori haline gelmiştir. Daha fazla DeFi projesi hızlı, ölçeklenebilir blok zincirlerini keşfettikçe, Fantom'un kullanıcı tabanı büyüyor. Son güncellemeler, istikrarını daha da artırarak FTM'yi tıkanıklıktan ve yüksek ücretlerden kaçınmak isteyen projeler arasında öne çıkardı.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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