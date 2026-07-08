K33 Bitcoin için önemli bir göstergeye dikkat çekti

K33, geçen bir yıldaki boğa piyasasının önceki döngülere kıyasla daha ılımlı geçmesi nedeniyle mevcut düşüşün de daha az sert olabileceğini ekledi.

Firmaya göre tarihsel olarak dolaşımdaki arzın yarısından fazlası zarara geçtiğinde Bitcoin genellikle ayı piyasasının son aşamalarında bulunuyordu. Bu nedenle söz konusu ölçüt, analistlerin satış baskısının tükenmeye yaklaşıp yaklaşmadığını değerlendirmek için kullandığı göstergelerden biri sayılıyor.

ÖNCEKİ DÖNGÜLER SİNYALDEN 13-31 GÜN SONRA DİP YAPTI

K33'e göre önceki ayı piyasaları, Bitcoin arzının yarısından fazlası zarara geçtikten genellikle birkaç hafta sonra dibe vurdu. 2017 ayı piyasasında Bitcoin, arzın yüzde 50'sinden fazlası zarara geçtikten 31 gün sonra dip yaptı. Aynı gelişme Kasım 2018'de 23 gün, Kasım 2022'de ise yaklaşık 13 gün sonra dibe ulaştı.

2014 döngüsü ise bir istisna oldu. O dönem Bitcoin, arzın yarısı zarara geçtikten ancak 101 gün sonra dip yaptı. Söz konusu döngü, aynı zamanda Bitcoin'in sinyalden bir yıl sonra daha düşük seviyede kaldığı tek dönemdi ve fiyat yüzde 25 geriledi.

Ancak rapor, spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) sahipleri gibi büyük satıcıların fiyat üzerindeki etkisi nedeniyle bu döngünün öncekilerden farklı davranabileceğini vurguladı. Spot Bitcoin ETF'leri 265 milyon dolarla üst üste ikinci gün giriş kaydetti. Yine de bu fonlar haziranda 4,51 milyar dolarlık net çıkışla kayıtlardaki en kötü ayını geçirmişti.

Yaklaşan bir dibe işaret eden başka göstergeler de var. Dijital varlıklardaki boğa ve ayı ivmesini ölçen Block Scholes Risk İştahı Endeksi de bunlar arasında yer alıyor. Bitcoin'in risk iştahı 3 Temmuz'da eksi 1,27 ile dibe indi ve o günden bu yana yükseldi.

Block Scholes'un belirlediği önceki sekiz örnekte bu tür bir hareket, sonraki 100 günde ortalama yüzde 12'lik bir spot getirinin habercisi oldu. Firmadan bir yetkiliye göre benzer hareketler geçmişte spot fiyatlarda daha güçlü bir performansın önünü açtı ve kripto gibi riskli varlıklara yönelimi artırabilir.