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Justin Sun CZ hakkında söylenenlere yanıt verdi

Justin Sun CZ hakkında söylenenlere yanıt verdi
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Tron kurucusu Justin Sun, Changpeng "CZ" Zhao hakkındaki savunma anlaşması söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. ABD Adalet Bakanlığı iddialarından haberdar olmadığını söyleyen Sun, CZ'ye tam güvendiğini vurguladı.

Kripto para piyasasında gündeme gelen savunma anlaşması iddialarına Tron kurucusu Justin Sun'dan net bir yalanlama geldi. Sun, ABD Adalet Bakanlığı'nın kendisine yönelik kanıt topladığına dair haberlere şüpheyle yaklaştığını ifade etti. Changpeng "CZ" Zhao hakkındaki söylentilerden haberdar olmadığını belirten Sun, sektörde aldığı desteğin kritik olduğunu vurguladı.

Sun: CZ'ye Olan Güvenim Sarsılmaz

Basında çıkan haberlerde, Changpeng "CZ" Zhao'nun ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) ile bir anlaşmaya vardığı ve bu anlaşma kapsamında Justin Sun hakkında kanıt sunmayı kabul ettiği öne sürüldü. İddiaların ardından Justin Sun, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu söylentileri doğrulayacak herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Sun, girişimcilik süreci boyunca CZ'nin kendisine yol gösterdiğini ve bu dostluğun yanı sıra akıl hocalığı rolünün de önemli olduğunu vurguladı. Özellikle savunma anlaşmasına ilişkin iddialara şüpheyle yaklaştığını söyleyen Tron kurucusu, kripto para topluluğunda yaygınlaşan bu tip söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sun ayrıca, kripto ekosisteminde bilgiyi teyit etmeden yapılan spekülatif paylaşımların yatırımcıları tedirgin ettiğini ve projelere zarar verebileceğini hatırlattı. CZ ile aralarında güçlü bir dostluk ile karşılıklı saygı bulunduğunun altını çizen Sun, şeffaflık ve samimiyet esasına dayanan bu ilişkinin sektördeki belirsizlikler karşısında değerini koruduğunu belirtti.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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