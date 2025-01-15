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Jupuary airdrop'u ile Jupiter (JUP) token nasıl alınır?

Jupuary airdrop'u ile Jupiter (JUP) token nasıl alınır?
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Solana'nın önde gelen merkeziyetsiz borsalarından Jupiter, topluluk katılımını artırmayı hedeflediği "Jupuary" Airdrop etkinliği ile kullanıcılarına büyük ödüller dağıtmaya hazırlanıyor. Peki, Jupuary airdrop'u ile Jupiter (JUP) token nasıl alınır? İşte detaylar...

Bu airdrop, 700 milyon JUP tokenın topluluğa dağıtılmasını ve Jupiter ekosistemine daha fazla kullanıcı kazandırmayı amaçlıyor. Toplam değeri 575 milyon doların üzerinde olan bu ödül havuzu, kullanıcılar için önemli bir fırsat sunuyor.

Jupiter temsilcisi Kash Dhanda, bu yıl tüm kullanıcıların eşit şekilde fayda sağlayamayacağını belirtse de etkinliğin, platformun yönetişiminde daha aktif ve bağlı katılımcıları teşvik etmek için tasarlandığını vurguladı.

Jupiter'in Solana kullanıcıları için büyük fırsat sunan airdrop'u

"Jupuary" airdrop etkinliği, sadece kripto para dağıtımının ötesinde, Solana topluluğunu Jupiter ekosistemine daha derin bir şekilde dahil etmeyi hedefliyor. Gelecek hafta gerçekleşmesi planlanan bu etkinlik, 700 milyon JUP tokenın dağıtımıyla hem kullanıcı tabanını genişletmeyi hem de topluluğun katkılarını kutlamayı amaçlıyor. Jupiter'in bu proaktif yaklaşımı, merkeziyetsiz finans alanında daha güçlü bir topluluk oluşturmaya yönelik kararlılığını gözler önüne seriyor.

Jupuary airdrop'u ile Jupiter (JUP) token nasıl alınır?

Airdrop'a katılım için uygunluk, kullanıcıların Jupiter ürünleriyle gerçekleştirdiği belirli etkileşimlere dayanıyor. Platformun açıklamasına göre, toplam 440 milyon JUP token, borsa üzerinden token takası gibi işlemleri düzenli olarak gerçekleştiren kullanıcılar için ayrılmış durumda. Ayrıca, ağ güvenliğine katkıda bulunan stakerlar için 60 milyon JUP token tahsis edilmiş. Bununla birlikte, uzun vadeli yatırımcıları ve stakerları teşvik etmek için 200 milyon JUP token da büyüme inisiyatifleri kapsamında dağıtılacak. Bu strateji, kullanıcı katılımını en üst düzeye çıkarmak ve dinamik bir topluluk oluşturmak amacıyla hazırlanmış.

Bu yılki airdrop stratejisi, geçmişteki dağıtımlardan belirgin şekilde farklı. Kash Dhanda'nın açıklamasına göre, bu yıl yaklaşık 2 milyon cüzdan airdrop için uygun görünüyor. Bu sayı, 2024'teki ilk airdrop etkinliğinde 1 milyon cüzdanın JUP token aldığı dönemle karşılaştırıldığında bir düşüşe işaret ediyor. Dhanda, "Bu yıl herkes airdrop almayacak ve birçok uygun cüzdan, geçen yıla kıyasla daha küçük miktarda ödül alacak," ifadeleriyle bu stratejinin amacının yalnızca token dağıtımı değil, aynı zamanda daha sorumlu ve aktif bir topluluk oluşturmak olduğunu belirtti.

Geçmiş başarılar ve gelecek planları

Jupiter'in 2024 yılı Ocak ayında gerçekleştirdiği ve 1 milyar JUP tokenın dağıtıldığı ilk airdrop etkinliği büyük bir başarı yakalamıştı. Bu yeni etkinlik için duyulan heyecan, bu tür teşviklerin kullanıcılar açısından değerini ortaya koyuyor. Ayrıca, 2026 Ocak ayında planlanan bir sonraki "Jupuary" etkinliği, topluluğa sürekli katılım fırsatları sunmaya devam edileceğinin ve token dağıtımı için yapılandırılmış bir planın uygulandığının göstergesi. Her airdrop, platform ile kullanıcıları arasındaki bağı güçlendirerek, topluluk odaklı yönetişim ve katılım için umut verici bir gelecek sunuyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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