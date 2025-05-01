JPMorgan Blockchain biriminden MENA bankacılık sektöründe büyük atılım

Bankacılık sektöründe Blockchain teknolojisinin benimsenmesi, JPMorgan'ın Kinexys platformunun MENA bölgesindeki genişlemesiyle önemli bir ivme kazanıyor. Bölgenin önde gelen sekiz bankasının katılımıyla, çoklu para birimli takas ve mutabakat altyapısının modernleştirilmesi yönünde kritik bir adım atılmış oldu. Bu iş birliği, geleneksel finans sistemlerinde dijital dönüşümün yeni bir aşamasını temsil ediyor.

JPMorgan Blockchain Platformu Sekiz MENA Bankasını Dijitalleştiriyor

JPMorgan'ın Blockchain iş birimi Kinexys (eski adıyla Onyx), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki faaliyetlerini genişleterek bölgenin önde gelen sekiz bankasıyla ortaklık kurdu.

JPMorgan tarafından yapılan açıklamada, bu sekiz bankanın altısının Katar Ulusal Bankası, Suudi Ulusal Bankası, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD, Dubai Ticaret Bankası ve Bank ABC olduğu duyuruldu. JPMorgan temsilcisi, kalan iki bankanın kimliğini açıklamaktan kaçındı. Finans kuruluşları, sınır ötesi ödemeleri, hazine fonksiyonlarını ve işlem verimliliğini artırmak için Kinexys platformunu kullanıyor.

JPMorgan'da Kinexys'in küresel eş başkanı Naveen Mallela, "MENA'daki en büyük 8 bankanın Kinexys Digital Payments platformunu kullanmasıyla, bölgedeki çok para birimli takas ve mutabakat altyapısının nasıl çalıştığını temelden yeniden düzenleme ve yetenekleri daha geniş çapta dünya geneline yayma fırsatımız var." dedi.

Mallela ayrıca MENA bölgesindeki finansal kurumların sınır ötesi ödemeler ve likidite fonlama ihtiyaçları gibi ticari anlaşmalarla ilgili zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve 7/24, neredeyse gerçek zamanlı çözümlere ihtiyaç duyduğunu ekledi.

2019 yılında hayata geçirilen JPMorgan'ın Kinexys platformu, bugüne kadar toplam 1,5 trilyon dolardan fazla işlem hacmi gerçekleştirdi. Ortalama günlük hacim şu anda 2 milyar doları aşıyor ve yıllık ödemeler hacmi on kat büyüdü. JPMorgan'a göre platform, bankanın daha geniş ödemeler bölümü tarafından işlenen günlük yaklaşık 10 trilyon dolarlık işlemin küçük bir kısmını temsil ediyor.

Kinexys ekosistemi birbirini tamamlayan dört temel bileşene sahip. Sistem içerisinde Blockchain tabanlı mevduat ve ödemeler altyapısını Kinexys Digital Payments bileşeni sağlamakta. Varlık tokenizasyonu işlemlerini Kinexys Digital Assets bileşeni gerçekleştiriyor. Ödemeler bilgileri için izinli ağ hizmetini Kinexys Liink bileşeni vermekte. Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ise Kinexys Labs bileşeni yönetiyor.