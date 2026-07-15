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Japonya kriptoda tarihi bir adım attı

Japonya kriptoda tarihi bir adım attı
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Japonya parlamentosu, kripto paraları resmen finansal ürün olarak sınıflandıran önemli bir yasa değişikliğini kabul etti. Düzenleme, kripto kazançlarına yüzde 55'e kadar çıkan mevcut vergi yerine yaklaşık yüzde 20'lik ayrı bir vergilendirmenin önünü açıyor.

Finansal Araçlar ve Borsa Yasası'nda yapılan değişiklikler, çarşamba günü Danışmanlar Meclisi'nin genel kurulunda onaylanarak parlamentonun iki kanadından da geçti. Yasa, kripto varlıkları hisse senetleri ve tahvillere benzer, ayrı bir finansal ürün kategorisi olarak yeniden tanımlıyor. Kripto para daha önce Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamında bir ödeme aracı olarak düzenleniyordu.

Yeni düzenleme, içeriden öğrenenlerin ticaretine yönelik daha katı yasaklar, belirli kripto varlık ihraççıları için zorunlu yıllık açıklamalar ve kayıt dışı faaliyetlere daha ağır cezalar getiriyor. Yerel basına göre azami hapis cezası üç yıldan on yıla, para cezası ise 3 milyon yenden 10 milyon yene yani yaklaşık 18 bin 500 dolardan 61 bin 600 dolara yükseltildi.

VERGİ ORANI YÜZDE 55'TEN YAKLAŞIK YÜZDE 20'YE İNİYOR

Değişiklikler, kripto için yaklaşık yüzde 20'lik efektif oranla ayrı bir vergilendirmenin yanı sıra üç yıllık zarar mahsubu imkânının da temelini atıyor. Japonya şu an kripto kazançlarını muhtelif gelir olarak vergilendiriyor ve bu oran yüzde 55'e kadar çıkabiliyor. Vergi reformunun, uygulamanın 2027 mali yılında başlaması nedeniyle Ocak 2028'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YASA SPOT KRİPTO ETF'LERİNİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Yasa ayrıca spot kripto para borsa yatırım fonlarının ülke içinde ihracı için de zemin hazırlıyor. Yerel basına göre Japonya Borsası Grubu (JPX), geleneksel kuruluşların ihraççı olması beklenen ilk kripto ETF'lerinin 2027 gibi erken bir tarihte listelenmesini değerlendiriyor. Ancak Bitcoin ETF'lerinin ülke içi onayı henüz kesinleşmedi.

Yasanın yakın zamanda resmî gazetede yayımlanması ve yayımlandıktan sonraki bir yıl içinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ayrıntılı uygulama kuralları ise kabine kararnameleri ve denetim rehberleriyle son haline getirilecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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