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Japonya beş kripto para borsasına erişim yasağı getirdi

Japonya beş kripto para borsasına erişim yasağı getirdi
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Japonya'nın finansal düzenleyici kurumu Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), ülkede kayıtsız faaliyet gösteren beş büyük kripto para borsasına karşı harekete geçti. Apple ve Google'dan bu borsaların mobil uygulamalarını engellenmesini talep eden FSA'nın çağrısına Apple olumlu yanıt verirken Google tarafı henüz harekete geçmedi.

Japonya'nın kripto para ekosistemi hızla gelişiyor. Ülkenin üç büyük bankası MUFG, SMBC ve Mizuho'nun sınır ötesi stablecoin transfer platformu test etmesi, kurumsal ilginin bir göstergesi oldu. Bu gelişmeler yaşanırken FSA, denetim ve düzenleme konusunda da kararlı adımlar atıyor.

Apple ve Google Kripto Denetiminde Kilit Rol Üstleniyor

Finansal otorite, Ödeme Hizmetleri Kanunu kapsamında ülkede kayıtsız faaliyet gösteren beş kripto para borsasına karşı uyarı yayınladı.

Apple, FSA'nın talebini hızlı bir şekilde değerlendirdi ve söz konusu uygulamaları Japonya App Store'dan kaldırdı. Teknoloji devi, daha önce de bu şirketleri Japon vatandaşlarına hizmet sunmamaları konusunda uyarmıştı.

Japonya'nın kripto para dünyasına yaklaşımı diğer ülkelerden farklılaşıyor. Nomura, SBI, SMBC, Sony ve DMM gibi kurumsal şirketlerin aktif katılımıyla ülke, kurumsal kripto adaptasyonunda önemli bir merkez haline geliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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