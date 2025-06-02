Japon devi Bitcoin alımlarına ara vermeden devam ediyor

Japon devi Bitcoin alımlarına ara vermeden devam ediyor
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Japonya merkezli Metaplanet, 1.088 BTC daha satın alarak toplam Bitcoin varlığını 930 milyon dolar değerindeki 8.888 BTC'ye yükseltti. Şirket, Bitcoin birikimini hızlandırıyor.

Japonya merkezli Metaplanet şirketi, bugün yaptığı duyuruda 1.088 Bitcoin (BTC) daha satın aldığını açıkladı. Bu son alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 930 milyon doların üzerinde bir değere sahip olan 8.888 BTC'ye ulaştı.

Metaplanet Bitcoin İnancını Sürdürüyor

Japonya merkezli Metaplanet, bugün yaptığı açıklamayla 1.088 BTC daha satın aldığını duyurdu. Bu yeni alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 8.888 BTC'ye ulaştı ve şirketin elindeki bu miktar yaklaşık 930 milyon dolar değerine sahip.

Son satın alma işlemi Metaplanet'e 16,885 milyar Japon yeni maliyetle gerçekleşti ki bu da yaklaşık 117,5 milyon dolara denk geliyor. Şirket, Bitcoin'i token başına 15,5 milyon yen yani 108.051 dolar fiyattan satın aldı. Bu duyuru, şirketin geçen hafta 50 milyon dolarlık sıfır faizli tahvil ihraç etmesinin ardından geldi.

Metaplanet'in varlıklarındaki bu son artış, şirketi yıl sonu hedefi olan 10.000 BTC'ye bir adım daha yaklaştırdı. Şirket bu yıl Bitcoin birikimini hızlandırarak sadece 2025 yılında 7.126 BTC elde etti.

Nisan 2024'te Bitcoin hazine stratejisini benimseyen Metaplanet, hızla Asya'nın halka açık en büyük Bitcoin sahibi şirketi haline geldi ve dünya genelinde ilk 10 büyük sahip arasına girdi. MicroStrategy halen dünyanın en büyük Bitcoin sahibi konumunu 580.250 BTC ile elinde bulunduruyor.

Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, şirketin Bitcoin'i hazine varlığı olarak benimsemesinde MicroStrategy'nin kurumsal Bitcoin stratejisinin ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor'ın kilit ilham kaynakları olduğunu belirtti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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