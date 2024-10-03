İspanyol banka devi BBVA kripto para dünyasına adım atıyor

Kripto para dünyasında stablecoinler giderek daha fazla önem kazanıyor. BBVA cephesindeki son gelişme, bankacılık sektörünün dijital dönüşümünde yeni bir kilometre taşı olabilir. Banka, stablecoinin mevduatlar, para piyasası fonları veya fiat para birimleriyle desteklenip desteklenmeyeceğine henüz karar vermedi. Bu belirsizlik, BBVA'nın projesinin nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırıyor.

Visa ve BBVA'dan Stablecoin Alanında Stratejik Ortaklık

İspanya merkezli bankacılık devi BBVA'nın stablecoin projesi, bankanın 2014 yılından beri sürdürdüğü dijital varlık ve Blockchain çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu girişim, bankanın kripto ekosisteminde aktif bir rol oynamayı hedeflediğini gösteriyor.

BBVA dijital varlıklar ve Blockchain başkanı Francisco Maroto bir röportajda, bankanın şu anda Visa'nın yeni bir programının sandbox aşamasında olduğunu belirtti. Bu program, finansal kuruluşların kendi tokenleştirilmiş varlıklarını piyasaya sürmelerine yardımcı oluyor. Maroto, BBVA'nın 2025 yılına kadar prototip aşamasına ve canlı faaliyete geçmeyi hedeflediğini söyledi.

Stablecoinler, kripto para dünyasında istikrarlı bir değişim aracı olarak ön plana geliyor. Banka, stablecoinini borsalardaki takas katmanı için kullanmayı planlıyor. Bu, BBVA'nın sadece bir kripto para çıkarmakla kalmayıp kripto ekosisteminde aktif bir rol oynamayı hedeflediğini gösteriyor.

BBVA'nın bu hamlesi, stablecoin pazarında rekabetin kızışacağının sinyallerini veriyor. Özellikle PayPal'ın PYUSD'sinden sonra geleneksel finans kurumlarının kripto para alanındaki en büyük girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Maroto, BBVA'nın Visa ile çalışmayı tercih etme nedenini, Visa'nın yerleşik markası ve düzenleyici uyumluluğu olarak açıkladı. Bu iş birliği, BBVA'nın yasal düzenlemelere uyum konusundaki hassasiyetini de gösteriyor.

BBVA'nın stablecoin projesi, bankanın Avrupa'daki güçlü varlığı nedeniyle büyük olasılıkla euro bazlı olacak. Bu durum, Avrupa merkezli bir stablecoin için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Projenin, tokenleştirilmiş varlıklar sunan borsalarda takas için kullanılması planlanıyor.

Ancak BBVA, projenin kısa vadede ABD pazarına girmeyeceğini de belirtti. Banka şu anda İsviçre'de özel bankacılık ve kurumsal müşteriler için Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve USD Coin (USDC) saklama ve ticaret hizmetleri sunuyor. Ayrıca ülkemizde de benzer hizmetleri başlatmaya hazırlanıyor.