İran'ın kripto ekosistemi 8 milyar dolara yaklaştı

Blockchain analiz firması Chainalysis, İran'ın kripto ekosistemini mercek altına alan kapsamlı bir rapor yayımladı. Rapora göre ülkedeki kripto para işlem hacmi 2025 yılında 7,78 milyar doları aşarak tarihi seviyelere ulaştı. Firmaya göre zincir üstü aktivite, iç saldırılar, bölgesel gerilimler ve İran'ın mali altyapısını hedef alan siber olaylarla eşzamanlı olarak belirgin artışlar gösterdi.

DEVRİM MUHAFIZILARININ PAYI YÜZDE 50'Yİ BULDU

Raporun en dikkat çekici bulgularından biri İslami Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) bağlı zincir üstü aktivitenin boyutu. Chainalysis verilerine göre 2025'in dördüncü çeyreğinde İran kripto adreslerinin aldığı toplam değerin yaklaşık yüzde 50'si IRGC bağlantılı hesaplardan geldi. Firma, bu oranın zaman içinde arttığını ve örgütün ekonomik etkisinin genişlemesiyle paralel bir seyir izlediğini belirtti.

Chainalysis analistleri, "Kripto para, birçok İranlı için kritik bir finansal alternatif haline geldi." değerlendirmesinde bulunarak hızla değer kaybeden yerel para birimi, yüksek enflasyon ve artan dış baskıların bu eğilimi tetiklediğini vurguladı.

PROTESTOLAR SIRASINDA BİTCOİN ÇEKİMLERİ ARTTI

Rapor, son dönemdeki toplumsal olaylar sırasında perakende yatırımcı davranışlarında da kayda değer bir değişim tespit etti. Chainalysis'e göre kitlesel protesto hareketleri döneminde İran'daki borsalardan kişisel cüzdanlara yapılan Bitcoin (BTC) transferlerinde belirgin artışlar yaşandı. Firma bu hareketi "olası bir güvenli liman arayışı" olarak nitelendirdi.