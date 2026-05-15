İran bağlantılı dondurulmuş 344 milyon USDT mahkemeye taşındı

ABD'li terör mağdurları bir federal yargıçtan Tether'i İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) atfedilen OFAC blokeli cüzdan adreslerinde tutulan 344 milyon doların üzerindeki dondurulmuş USDT'yi kendilerine aktarmaya zorlamasını istedi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne sunulan dilekçe Tether'in IRGC bağlantılı bakiyeleri sıfırlayarak eşdeğer miktarda yeni USDT'yi davacıların belirlediği bir cüzdana ihraç etmesini talep ediyor. Dilekçede Tether'in bunu yapabilecek teknik kapasiteye ve New York devir yasaları ile federal terör uygulama mevzuatı kapsamında yasal yükümlülüğe sahip olduğu savunuldu.

TETHER DAHA ÖNCE BENZERİ İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Dilekçe Tether'in geçmişte benzer işlemleri tamamladığını kanıt olarak sundu. Kasım 2025'te Columbia Bölgesi'ndeki bir el koyma davasında FBI'ın 19 Mart 2025 civarında Tether'e bir el koyma emri sunduğu ve Tether'in eşdeğer USDT tutarını ABD hükümetine aktardığı belirtildi. Ayrı bir Ohio davasında ise Tether 25 Nisan 2025'te hedeflenen bir adresten tokenleri yakarak 4.340.000 USDT'yi kolluk kuvvetlerinin kontrol ettiği bir cüzdana yeniden ihraç etmişti.

Söz konusu cüzdanlar 24 Nisan'da OFAC'ın bunları Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesine eklediği gün Tether tarafından dondurulmuştu. Davacılar Tether'in El Salvador merkezli olmasına rağmen rezervlerinin büyük ölçüde New York'ta Cantor Fitzgerald aracılığıyla yönetilmesi nedeniyle mahkemenin kişisel yargı yetkisi kullanabileceğini ileri sürdü.

2,42 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT KARARLARI UYGULANMAK İSTENİYOR

Dilekçe eylemin Tether'in kendi kurumsal varlıklarını değil İran'ın Tether emanetindeki belirli mülkiyet çıkarlarının devrini hedeflediğini vurguladı. Davacılar son yirmi yılda birden fazla ABD terör davasında verilen toplam yaklaşık 552,3 milyon dolar tazminat ve 1,86 milyar dolar cezai tazminat olmak üzere kabaca 2,42 milyar dolarlık kararları uygulamaya çalışıyor.

Serkan KÖSE
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDemir Alkan:

344 milyon dolar ne demek ya bu kadar para nerde biz hala fakirlik çekiyoz haram para bunlar

Haber YorumlarıMücella Polat:

Iranı destekleyenler utansın! ABDli terör magdurları haklıdır, tether parasını versin!!!

Haber YorumlarıHasan Terzi:

allah bu millete bi hayır versin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

