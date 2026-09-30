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İngiltere kripto şirketleri için yeni dönemi başlattı

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İngiltere kripto şirketleri için yeni dönemi başlattı
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İngiltere, kripto şirketlerinin daha kapsamlı denetime gireceği yeni sistem için izin başvurularını açtı. Ülkede faaliyetlerini sürdürmek isteyen şirketler yeniden değerlendirilecek. Mevcut kayıtlar, yeni düzenleme kapsamında otomatik izin sağlamayacak.

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), 30 Eylül'de açılan başvuru döneminin 28 Şubat 2027'ye kadar süreceğini duyurdu. Yeni kurallar 25 Ekim 2027'de yürürlüğe girecek. Düzenleyici kurum, bu süre içinde yapılan başvuruları yürürlük tarihinden önce sonuçlandırmayı hedefliyor.

Değerlendirmede tüketicinin korunması, müşteri varlıklarının güvenliği, piyasa bütünlüğü ve şirketlerin mali dayanıklılığı esas alınacak. FCA, gerekli standartları karşılayamayan işletmelere izin verilmeyeceğini ve bu şirketlerin yeni sistem altında düzenlemeye tabi kripto hizmetlerini sürdüremeyeceğini bildirdi.

MEVCUT KAYITLAR YETERLİ OLMAYACAK

Bugün kara para aklamayla mücadele kuralları kapsamında kayıtlı olan şirketler de yeni izin sürecinden geçecek. Bu kayıt, mali suçların önlenmesine yönelik yükümlülüklere odaklanıyor. Yeni çerçeve ise şirketlerin sunduğu hizmetleri daha geniş finansal denetim standartlarına bağlayacak.

Kapsama stablecoin ihracı, kripto alım satım platformları, saklama hizmetleri ve staking işlemlerine aracılık gibi faaliyetler giriyor. Şirketlerin hangi hizmetleri sunduklarına göre uygun izinlere başvurması gerekecek. Hem işlem platformu işleten hem müşteri varlıklarını saklayan bir kuruluş, birden fazla faaliyet için değerlendirmeye alınabilecek.

ZAMANINDA BAŞVURANLAR İÇİN GEÇİŞ HAKKI VAR

Başvuru takvimi, mevcut şirketlerin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi açısından önem taşıyor. Belirlenen dönemde başvuran işletmeler, yeni kurallar yürürlüğe girdiğinde henüz karar çıkmamışsa geçiş hükümleri kapsamında hizmet vermeye ve yeni iş kabul etmeye devam edebilecek.

Başvurunun yapılması, şirketin izin aldığı anlamına gelmeyecek. FCA'nın değerlendirmesi tamamlandığında gerekli standartların karşılanması şartı aranacak. Şubat sonrasına kalan başvurularda ise aynı geçiş hakları sağlanmayacak. Uygun şirketler için mevcut sözleşmelerle sınırlı, daha dar bir geçiş imkânı söz konusu olabilecek.

FCA, hazırlık sürecindeki işletmelere başvuru öncesi görüşme ve bilgilendirme toplantıları sunuyor. Nihai kuralları haziranda yayımlayan kurum, şirketlerden başvurularını tamamlayarak 28 Şubat 2027 tarihine kadar iletmelerini istiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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