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Infinex ve Near Foundation kripto para dünyasında dengeleri değiştirecek

Infinex ve Near Foundation kripto para dünyasında dengeleri değiştirecek
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Synthetix kurucusu Kain Warwick'in yeni projesi Infinex, Bitcoin (BTC) ve Litecoin (LTC) gibi akıllı sözleşme olmayan zincirlerde işlem yapabilmek için Near Foundation ile ortaklık kurdu. Near'ın Chain Signatures teknolojisini bütünleştirecek olan DeFi protokolü, toplam kilitli değeri 125 milyon doları aştı.

Merkeziyetsiz mimari üzerine merkezi borsa deneyimi sunmayı amaçlayan Infinex, Near Foundation ile yapılan iş birliği sayesinde kullanıcılarına Bitcoin, Litecoin, Dogecoin (DOGE) ve XRP Ledger gibi geleneksel zincirlerde gerçek bireysel saklama imkanı sunacak.

Infinex ve Near Foundation'dan Dev DeFi Ortaklığı

Infinex'in Near Foundation ile imzaladığı stratejik ortaklık, kripto para dünyasında yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Chain Signatures protokolü sayesinde kullanıcılar, tek bir Near hesabından üçüncü taraf Blockchain ağlarında işlem yapabilecek.

Platform, geçtiğimiz ay düzenlediği Patron NFT satışında 67,7 milyon dolar topladı. Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko ve Aave kurucusu Stani Kulechov gibi sektörün önde gelen isimleri projeye destek verdi.

Infinex CTO'su Jed Watson, akıllı sözleşme mimarilerinin çığır açan kullanıcı deneyimini zincir üstü şeffaflık ve fon kurtarma özellikleriyle birleştirdiğini vurguladı. Watson, Near sayesinde aynı işlevselliği Bitcoin gibi zincirlere taşıyabileceklerini belirtti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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