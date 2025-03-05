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IMF'e meydan okuyor: El Salvador kısıtlamaya rağmen Bitcoin alımını sürdürüyor

IMF'e meydan okuyor: El Salvador kısıtlamaya rağmen Bitcoin alımını sürdürüyor
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El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan 1,4 milyar dolarlık anlaşmaya rağmen Bitcoin alımlarını durdurmayacaklarını açıkladı. El Salvador ülkesinin stratejik rezervi 535 milyon dolar değere sahip 6.101 BTC'ye ulaştı. IMF anlaşması hükümetin Bitcoin faaliyetlerini sınırlandırması şartını içerirken, Bukele'nin kararlı duruşu kripto dünyasında geniş yankı uyandırdı.

El Salvador, kripto para politikalarındaki cesur duruşunu sürdürüyor. IMF ile geçtiğimiz aralık ayında imzalanan anlaşma, ülkenin Bitcoin ile ilgili faaliyetlerini sınırlandırmasını öngörüyordu. Buna rağmen Bukele, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya bizi dışlarken ve çoğu Bitcoin yatırımcısı bizi terk ederken durmadıysa, şimdi de durmayacak ve gelecekte de durmayacak." diyerek kararlılığını ortaya koydu.

IMF'in Milyarlık Kredisine Rağmen El Salvador Bitcoin Stratejisinden Dönmüyor

El Salvador ve IMF arasında geçen aralık ayında yapılan anlaşma, ülkenin Bitcoin ile ilgili aktivitelerini kısıtlaması karşılığında 1,4 milyar dolarlık kredi dahil toplam 3,5 milyar dolar değerinde bir finansman paketi içeriyordu.

IMF daha önce El Salvador'un Bitcoin rezervinin "henüz gerçekleşmemiş" potansiyel riskler taşıdığını belirtmişti. Uluslararası kuruluş geçen hafta yayınladığı basın açıklamasında, "Program taahhütleri hükümetin Bitcoin ile ilgili ekonomik faaliyetlere katılımını ve Bitcoin işlemlerini ve alımlarını sınırlayacaktır." ifadesini kullandı.

Ülkenin Kongresi, IMF gerekliliklerine uymak için hızla harekete geçerek Bitcoin kabulünü özel sektör için isteğe bağlı hale getiren değişiklikleri onayladı. Geçen ay IMF, 1,4 milyar dolarlık krediyi onaylayarak El Salvador'a yaklaşık 113 milyon dolarlık acil ödeme yaptı.

Tüm bunlara rağmen El Salvador'un stratejik rezervi salı günü daha fazla Bitcoin eklediğini duyurarak toplam varlıklarını 535 milyon dolardan fazla değerindeki 6.101,18 BTC'ye yükseltti.

Bukele'nin X gönderisine yanıt olarak, JAN3 CEO'su Samson Mow, IMF anlaşmasının El Salvador'un gelecekteki Bitcoin alımlarını nasıl etkileyeceğini sorguladı. Bukele henüz Mow'un sorusuna yanıt vermedi, bunun yerine Strategy CEO'su Michael Saylor ve kripto podcast sunucusu Peter McCormack'ten gelen destekleyici mesajları yeniden paylaştı.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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