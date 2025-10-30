İlk Kore wonu stablecoin'i KRWQ, Base üzerinde kullanıma sunuldu

IQ ve Frax, Güney Kore wonu ile desteklenen KRWQ adlı stablecoin'ini başlattıklarını duyurdu. KRWQ, Coinbase'in Ethereum Layer 2 ağı Base üzerinde lansmanı yapılan ilk won destekli stablecoin olarak öne çıkıyor.

Çoklu Blockchain Desteği Öne Çıkıyor

İki şirket ortak açıklamasında KRWQ'nun Aerodrome üzerinde KRWQ-USDC çifti ile işlem görmeye başladığını bildirdi. Token ayrıca LayerZero'nun Omnichain Fungible Token standardı ve Stargate köprüsü sayesinde farklı Blockchain'ler arası transfer yapılabiliyor.

IQ'nun Baş Stratejisti Navin Vethanayagam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "KRWQ piyasadaki kritik bir boşluğu dolduruyor. Bugün dolar destekli stablecoin'ler hakim durumda ancak geniş ölçekli güvenilir bir won destekli stablecoin hiç başlatılmadı." ifadelerini kullandı.

KRWQ henüz Güney Kore vatandaşlarına sunulmuyor. Ülkede stablecoin'lere yönelik temel kuralların belirlenmesi çalışmaları devam ediyor. Token'ın basımı ve itfası şu aşamada borsalar, piyasa yapıcılar ve kurumsal ortaklar gibi uygun taraflarla sınırlı.

IQ yetkililerine göre KRWQ, Güney Kore Ulusal Meclisi'nde incelenen stablecoin mevzuatı öngörülerek tamamen uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Geçen ay yerel saklama hizmeti sağlayıcısı BDACS, Avalanche üzerinde ülkenin ilk won destekli stablecoin'i KRW1'i başlattığını ancak düzenlemelerin netleşmediğini belirtmişti.

Son olarak Haziran ayında başkan olarak kripto para destekçisi isim olan Lee Jae Myung'un seçilmesinin ardından Güney Kore, dijital finans çağında parasal egemenliğini güçlendirmek amacıyla yerel para destekli stablecoin piyasasını geliştirmeye yönelik adımlar atıyor.