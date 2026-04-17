Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla Bitcoin 78 bin doları aştı

İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Araghchi'nin ABD-İsrail-İran ateşkesinin geçerli olduğu süre boyunca Hürmüz Boğazı'nın ticari deniz trafiğine açık olduğunu duyurması piyasalarda ani bir tepkiyi beraberinde getirdi. Bitcoin 78 bin doların üzerine çıkarken Brent petrolü yüzde 10 geriledi.

Araghchi, X (eski adıyla Twitter) hesabında Hürmüz Boğazı'nın Lübnan ateşkesiyle uyumlu biçimde "ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilere tamamen açık" olduğunu ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün Truth Social'dan açıklamayı doğruladı.

Bitcoin (BTC), haberin ardından kısa süreliğine 78 dolar seviyesine ulaştı. Bu hamle, haftalık yüzde 5'lik toparlanmaya yüzde 1'lik ek bir kazanım ekledi. Brent petrolü ise yaklaşık 85 dolar/varil seviyesine inerek yüzde 10 değer kaybetti.

Jeopolitik gerginliğin yumuşaması kripto yatırımcıları arasında risk iştahını canlandırdı. Piyasa analistleri, Mart'ta varlık satan yatırımcıların piyasaya "hızla geri döndüğünü" belirtirken S&P 500 endeksinin son üç haftada 7 trilyon dolar değer kazandığını aktardı. İki haftalık ateşkes 22 Nisan'da sona eriyor. Yeniden tırmanma riski piyasa üzerindeki baskısını sürdürüyor.

GENİŞ KAPSAMLI ANLAŞMA MÜZAKERELERİ GÜNDEMDE

ABD'nin dondurulmuş İran fonlarından 20 milyar dolarını serbest bırakma karşılığında İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğundan vazgeçmesini içeren bir çerçeveyi görüştüğü gündeme geldi. Üç sayfalık taslağın savaşı sona erdirme çabalarının parçası olarak değerlendirildiği belirtildi.

Trump ise deniz ablukasının anlaşma "yüzde 100 tamamlanana" kadar "tam olarak yürürlükte" kalacağını vurguladı. Müzakere edilen noktaların büyük çoğunluğunun zaten tamamlandığını da sözlerine ekledi.

Serkan KÖSE
