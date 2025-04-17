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Hindistan'da tarihi ortaklık: 450 milyon kullanıcı Web3'e geçiyor

Hindistan'da tarihi ortaklık: 450 milyon kullanıcı Web3'e geçiyor
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Polygon, telekom devi Reliance Jio ile yaptığı stratejik ortaklıkla 450 milyon aboneye Blockchain tabanlı hizmetler sunacak. Hız, ölçeklenebilirlik ve düşük ücret odağındaki proje, Hindistan'da Web3'ün ana akım benimsenmesine ivme kazandıracak.

Hindistan merkezli Blockchain platformu Polygon, ülkedeki en büyük telekom operatörlerinden Reliance Jio ile kapsamlı bir ortaklığa imza attı. Anlaşma, 450 milyondan fazla Jio kullanıcısına merkeziyetsizlikten ödün vermeden hızlı ve uygun maliyetli Web3 deneyimi taşımayı hedefliyor. Ekosistem, gerçek dünya sorunlarını çözmeye yönelik uygulamalarla geniş kitlelerde Web3 farkındalığını artıracak.

Polygon ve Reliance Jio Milyonlarca Kullanıcıyı Web3 İle Tanıştırıyor

Polygon, Hindistan'ın en zengin iş insanlarından Mukesh Ambani'ye ait telekom devi Reliance Jio ile birlikte çalışarak 450 milyondan fazla kullanıcıya Blockchain teknolojisini ulaştırmayı planlıyor. İki kurum arasındaki ortaklık, JioSphere gibi mevcut web hizmetlerine Blockchain tabanlı çözümleri entegre ederek yüksek maliyet, hantallık ve zaman kaybı yaratan süreçleri iyileştirmeyi amaçlıyor. Polygon ekibi, özellikle "ademi merkeziyetçilikten ödün vermeden ölçeklenebilirlik" ilkesi çerçevesinde, hızlı ve düşük ücretli işlem kapasitesi sunmayı hedefliyor.

Polygon Kurucu Ortağı Sandeep Nailwal, Hindistan odaklı bu girişimle ilgili sektör kaynaklarıyla paylaştığı görüşlerinde, "Çılgın bir hızla inşa ediyoruz, büyük ortakları bünyemize katıyoruz ve blok zincirini ana akıma itiyoruz" ifadesini kullandı. Nailwal, bu büyüme sürecinde teknolojinin temel değerleri olan güvenlik, şeffaflık ve merkeziyetsizliği koruma sorumluluğuna dikkat çekti. Polygon'un sıfır bilgi (ZK) teknolojisine yaptığı büyük yatırımların, geliştiricilere daha hızlı ve ucuz işlemler sunarken güven unsurundan taviz vermemeyi sağladığı belirtildi.

Nailwal, düşük ücretler, hızlı işlemler ve merkezi olmayan güvenlik sayesinde Polygon PoS üzerinde stablecoin ödemelerinden küresel kurumların gerçek dünya tokenizasyonuna kadar çok çeşitli kullanım durumlarının hayata geçtiğini vurguladı. Açıklamasında "En önemli zorluk, Blockchain ağını özel kılan güvenlik ve şeffaflık gibi unsurları koruyarak Web2 kadar sorunsuz bir deneyim sunmak" diyen Nailwal, bu nedenle ZK teknolojisi ile ekosistemi daha ölçeklenebilir ve kullanılabilir kılmaya odaklandıklarını söyledi.

Reliance Jio ile gerçekleştirilen bu iş birliği, Hindistan'ın geniş ve çeşitlilik gösteren nüfusunu adım adım Blockchain dünyasına dahil etmeyi hedefliyor. Nailwal, "Gerçek dünya uygulamaları üzerinden kullanıcıları kademeli olarak zincire dahil edeceğiz" diyerek, teknolojik altyapının büyürken temel ilkelerinden ödün vermemesinin önemine değindi. Blockchain'in günlük hayattaki sorunları çözmeye yönelik potansiyeline de dikkat çeken Nailwal, "Aslında teknik tartışmaların ötesinde gerçek insanlara dokunan çözümler üretiyoruz." ifadesini kullandı.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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