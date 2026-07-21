Herkes bunu soruyor: Strategy iki haftada 730 milyon dolar toplarken neden Bitcoin almadı?

Şirketin dolar varlıklarına 225 milyon dolar daha ekleyerek toplam nakit rezervini 3,2 milyar dolara taşıması, hissedarlar için olumlu bir işaret olmalıydı. Mantık basit. Strategy'nin elinde ne kadar çok nakit varsa ister daha fazla Bitcoin alımı ister başka stratejik girişimler için olsun, sermaye kullanma kapasitesi de o kadar artar.

Tam da bu noktada şirketin imtiyazlı hissesi STRC devreye giriyor. STRC bu hafta yüzde 2,12 değer kazanmasına karşın hâlâ kritik 100 dolar seviyesinin yaklaşık yüzde 15 altında işlem görüyor. Hisse bu seviyenin altında kaldığı sürece, Strategy'nin ek Bitcoin alımları için piyasa fiyatından hisse ihracı programı üzerinden yeni sermaye toplama kabiliyeti sınırlı kalıyor. Bu tablo karşısında şirketin dolar rezervini artırma kararı, yakın bir Bitcoin alımına hazırlanmaktan çok STRC'ye duyulan güveni pekiştirmeye yönelik olabilir.

Piyasaya göre 3,2 milyar dolarlık nakit, yaklaşık 22 aylık temettü ödemesini karşılamaya yetecek büyük bir likidite tamponu oluşturdu. Bu strateji doğruysa şirketin, agresif Bitcoin birikimine yeniden başlamak için daha uygun koşulları beklerken bilanço gücünü ve likidite istikrarını önceliklendirdiğine işaret edebilir.

STRATEGY İKİNCİ HAFTA DA BİTCOİN ALMADI

Strategy, üst üste ikinci haftada da Bitcoin alımını atladı. Yıllardır izlenen yol basitti. Şirket sermaye topluyor, Bitcoin alıyor ve alımı pazartesi günü duyuruyordu. Geçen hafta şirket kendi hisselerini satarak 263 milyon dolar topladı, tek bir Bitcoin bile almadı. Ondan önceki hafta ise 467 milyon dolar toplamış, yine Bitcoin satın almamıştı. Şirket bunun yerine nakit rezervini büyüttü.

Bu durum önem taşıyor. Piyasa açısından, Bitcoin almadan sermaye toplamak, Strategy'nin uzun süredir izlediği yöntemden bir kopuş gibi görünmeye başladı. Eleştirmenlere göre Bitcoin birikimi dururken MSTR hissedarları sulandırma yaşamayı sürdürüyor, bu da hem MSTR'yi hem STRC'yi daha fazla mercek altına alıyor.

PİYASA STRATEGY'NİN ELİNİN ZORLANDIĞINI SORGULUYOR

Yatırımcılar, Strategy'nin likiditeyi Bitcoin bahsinin bir parçası olarak bilinçli mi koruduğunu, yoksa mevcut piyasa koşullarının şirketin elini mi zorladığını sorgulamaya başladı. Her iki durumda da nakit rezervine eklenen son 225 milyon dolar, MSTR ve STRC'yi çevreleyen belirsizliği artırdı.

Strategy'nin Bitcoin alımı giderek piyasa koşullarına bağlı hale geliyorsa, bu durum riskten kaçış eğiliminin sürdüğü bir dönemde Bitcoin'in yılın ikinci yarısına ilişkin anlatısında önemli bir dönüşe işaret edebilir.

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