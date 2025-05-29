Haziran 2025 Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri

Haziran 2025 Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri
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Bitcoin, Mayıs ayında yüzde 14'lük bir yükseliş kaydederek 111 bin 980 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Haziran'a 108 bin 258 dolar civarında başlayan lider kripto para, 110 bin dolarlık direnci test ediyor. Yatırımcıların odaklandığı ana soru ise: Yükseliş devam edecek mi?

Yatırımcı Güveni Artıyor

Bitcoin'in son dönemdeki yükselişinin arkasında güçlü bir birikim eğilimi yatıyor. Kripto borsalarındaki Bitcoin miktarı 66 bin 975 adet azaldı. Yaklaşık 7,2 milyar dolara denk gelen bu çıkış, yatırımcıların varlıklarını özel cüzdanlara taşıyarak uzun vadeli yükselişe güvendiklerini gösteriyor.

Sentora Araştırma Başkan Yardımcısı Juan Pellicer'e göre, Bitcoin'in bu yükselişi yalnızca alımlarla açıklanamaz. Pellicer, "Enflasyonun düşmesi, merkez bankalarının faiz indirimini gündeme alması, doların ve reel getirilerin zayıflaması ile birlikte artan küresel likidite; tüm riskli varlıkları, özellikle Bitcoin'i destekledi," değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, BTC'nin S&P 500 ile olan korelasyonunun mayıs ayında zirveye ulaştığına dikkat çekti.

Zincir Üstü Veriler Ne Gösteriyor?

Bitcoin yatırımcılarının kâr pozisyonlarında olduğu görülüyor. Zincir üstü veriler, özellikle son 1 ila 3 ay içinde alım yapanların ciddi gerçekleşmemiş kârlar taşıdığını ortaya koyuyor.

CryptoQuant Araştırma Direktörü Julio Moreno, yatırımcıların kâr realizasyonu yapabileceğine dikkat çekti. Moreno, "Kısa vadeli yatırımcıların kâr marjı yüzde 31 seviyesine ulaştı. Bu oran yüzde 40'a yaklaştığında satış baskısı artabilir," uyarısında bulundu.

110 Bin Dolar Aşılırsa Hedef 115 Bin Dolar

Yükselişin devam etmesi halinde Bitcoin'in 110 bin doları destek seviyesine dönüştürmesi ve ardından 115 bin doları hedeflemesi bekleniyor. Ancak kâr satışlarının yoğunlaşması durumunda, fiyat kısa vadeli bir düzeltmeye gidebilir. 106 bin 265 ve 102 bin 734 dolar seviyeleri olası düşüşlerde destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Kripto piyasası, makroekonomik koşullarla birlikte gelen olumlu rüzgarları arkasına almış durumda. "Mayısta sat, uzaklaş" stratejisinin geçerliliğini yitirdiği bu dönemde, Bitcoin'in Haziran ayında da yükselişini sürdürmesi ihtimal dahilinde görünüyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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