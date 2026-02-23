Haberler

Hanwha Asset Management, Jito Vakfı ile ortaklık kurdu

Hanwha Asset Management, Jito Vakfı ile ortaklık kurdu
Güncelleme:
Güney Kore'nin önde gelen varlık yönetim şirketlerinden Hanwha Asset Management, Solana tabanlı Liquid Staking tokeni JitoSOL'u düzenlenmiş borsa yatırım ürünlerine (ETP) entegre etmek amacıyla Jito Vakfı ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, ülkedeki dijital varlık mevzuatına yönelik hazırlıkların hız kazandığına işaret ediyor.

Pazartesi günü açıklanan anlaşma, Solana Blockchain ağı üzerindeki bir Liquid Staking tokenı olan JitoSOL'a dayalı düzenlenmiş finansal ürünlerin oluşturulmasına yönelik teknik ve regülatif altyapı çalışmalarına odaklanıyor. Ortaklık kapsamında JitoSOL'un ETP yapılarına teknik entegrasyonu, düzenlenmiş saklama çözümlerinin doğrulanması, risk yönetimi çerçevelerinin oluşturulması ve yerel otoritelerle uyum süreçlerinin koordinasyonu gibi temel başlıklar ele alınacak.

"EMEKLİLİK YATIRIMCILARI IÇIN CAZİP BİR ALTERNATİF"

Hanwha Asset Management Başkan Yardımcısı Choi Young-jin, yaptığı açıklamada JitoSOL'un yüksek getiri ve likiditeyi aynı anda sunan yenilikçi bir varlık olduğunu belirtti. Choi, "Bu varlık, portföylerini çeşitlendirmek isteyen emeklilik fonu yatırımcıları için cazip bir alternatif olacak" dedi.

Ortaklığın temel önceliklerinden biri, JitoSOL'un çift getiri mekanizmasını Güney Kore piyasasına uygun ürünlere entegre etmek. JitoSOL, standart staking ödüllerinin yanı sıra maksimum çıkarılabilir değer (MEV) ödüllerini de bir arada sunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELERLE PARALEL BİR ADIM

Bu hamle, küresel ölçekteki benzer gelişmelerle örtüşüyor. Geçen ay 21Shares, Euronext borsasında Jito Staked SOL ETP'yi (JSOL) piyasaya sürdü. ABD'de ise VanEck, geçen yıl ağustos ayında SEC'e bir JitoSOL ETF'i için S-1 kayıt başvurusu yapmıştı. Başvuru hâlâ beklemede.

2025 yılının ortası itibarıyla yaklaşık 6,4 trilyon won (4,44 milyar dolar) yönetim altında varlığa sahip olan Hanwha Asset Management'ın bu adımı, Güney Kore'nin dijital varlık ürün ve hizmetlerini teşvik etmeye yönelik yasama sürecinde bir büyük finansal kuruluşun daha pozisyon aldığını gösteriyor.

