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Hamster Kombat: GameDev Heroes Günlük Kombosu ve Şifre Kodu

Hamster Kombat: GameDev Heroes Günlük Kombosu ve Şifre Kodu
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Hamster Kombat: GameDev Heroes'da günlük ödülleri kaçırmayın. Bugünkü komboyu seçip şifre kodunu girerek hediye kutuları ve oyun kolları kazanabilirsiniz...

Telegram tabanlı oyun Hamster Kombat, geçen yıl büyük bir başarı yakalayarak, Eylül ayında The Open Network (TON) token lansmanı öncesinde yaklaşık 300 milyon oyuncuya ulaştı.

Şimdi, birkaç aylık bir ara sonrasında oyun, HamsterVerse adıyla yeniden piyasaya sürüldü. Bu yeni merkezde, birden fazla oyun yer alıyor ve bunlardan biri, başlangıçta oyunun 2. Sezon güncellemesi olarak duyurulan Hamster Kombat: GameDev Heroes. Ayrıca, orijinal tıklayarak-kazanma konseptinden tanıdık bazı öğeler de içeriyor.

Oyun içinde ödül kazanmanın en hızlı yollarından biri, günlük komboyu girmek. Sadece hamster oyun stüdyonuz için üç günlük özelliği seçerek ödül kutuları kazanabilirsiniz. Ayrıca, günlük şifre kodunu girerek 3 oyun kolu kazanabilirsiniz. Bu oyun kollarını günlük komboyu oynamak ve diğer özellikleri kullanmak için harcayabilirsiniz.

18 Şubat Salı Günü İçin Hamster Kombat: GameDev Heroes Günlük Kombosu

Bugünkü günlük kombo şöyle:

  • Oyun Koltukları
  • Reklam Panolarında Reklamlar
  • Açık Discord Sunucusu

Bu üç kartı satın almak veya yükseltmek, size oyun içi çeşitli ödüller içeren 3 hediye kutusu kazandırır. Orijinal Hamster Kombat'ın aksine, bu komboyu oynamak için bu kartların oyun içi paralarla satın alınmış olmasına gerek yok. Ancak, her kombo seçimi için bir oyun kolu harcamanız gerekecek.

Bugünün Şifre Kodu

18 Şubat Salı günü için Hamster Kombat günlük şifre kodu şu şekilde:

RANGER:

R (• — •)

A (• —)

N (— •)

G (— — •)

E (•)

R (• — •)

Bu kodu girmek için, oyunun ana ekranındaki "Daily cipher" (Günlük Şifre) düğmesine basın. Ekran mor temaya büründüğünde, noktalar için kısa dokunma, çizgiler için ise ekrana basılı tutma hareketini kullanarak kodu girin.

Kod doğru girildikçe harfler ekranda belirecek. Beklediğiniz harfi göremezseniz, bir süre bekleyip tekrar deneyin.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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