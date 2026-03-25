Güney Kore kripto borsalarından milyarlarca dolarlık çıkış

Güney Kore'nin finans düzenleyicisi, 2025'in ikinci yarısında yerel kripto borsalarından yurt dışı platformlara ve özel cüzdanlara 90 trilyon won (yaklaşık 60 milyar dolar) tutarında kripto para transferi yapıldığını açıkladı. Çıkış tutarı yılın ilk yarısına göre yüzde 14 arttı.

Mali Hizmetler Komisyonu'nun (FSC) yayımladığı rapora göre ikinci yarıdaki çıkışlar, ilk yarıda kaydedilen 78,9 trilyon wonu (52,5 milyar dolar) aştı. Komisyon, transferlerin büyük bölümünün piyasa dalgalanmaları sırasında yoğunlaşan arbitraj faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğini belirtti.

Rapora göre yerel borsalardaki hesap sayısı yıl sonunda 11,1 milyona ulaştı. Bu rakam Haziran 2025'e göre yüzde 3'lük bir artışa karşılık geliyor. Mevduat tutarı daha belirgin bir sıçrama gösterdi ve yüzde 31 artışla 8,1 trilyon wona (5,4 milyar dolar) çıktı.

BORSA KÂRLILIĞI YÜZDE 38 GERİLEDİ

Kullanıcı ve mevduat artışı kârlılığa yansımadı. Ülkedeki 18 aktif kripto borsası, ikinci yarıda 380,7 milyar won (253,4 milyon dolar) faaliyet kârı bildirdi. Bu rakam ilk yarıdaki 617,8 milyar wonun (411,2 milyon dolar) yüzde 38 altında kaldı.

FSC, 2025 yıl sonunda Güney Kore'nin toplam kripto para piyasa değerini 87,2 trilyon won (yaklaşık 58 milyar dolar) olarak hesapladı. Piyasa değeri ilk yarıya göre yüzde 8 gerilerken günlük ortalama işlem hacmi de yüzde 15 düşerek 5,4 trilyon wona (3,6 milyar dolar) indi.

Düzenleyici, yıl sonuna doğru büyük kripto paralardaki fiyat düşüşlerinin hacim daralması ve karlılık kaybında belirleyici olduğunu vurguladı. Bitcoin Ekim 2025'te yaklaşık 126.080 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. O tarihten bu yana Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın şahin duruşu piyasaları baskı altında tutsa da son günlerde büyük kripto paralarda görece istikrarlı bir seyir hâkim oldu.

