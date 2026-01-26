Güney Kore borsası Coinone hisselerini satışa çıkarıyor

Yerel basında yer alan haberlere göre Coinone, Yönetim Kurulu Başkanı ve en büyük hissedar Cha Myung-hoon'un elinde bulundurduğu yüzde 53,4'lük hissenin satışı için çeşitli opsiyonları değerlendiriyor. Söz konusu hisse paketi, Cha'nın kişisel paylarını ve sahibi olduğu The One Group şirketi üzerinden kontrol ettiği hisseleri kapsıyor.

COINBASE ZİYARETİ VE SATIŞ GÖRÜŞMELERİ

Coinone yetkilileri, öz sermaye yatırımı yoluyla satışa katılım için büyük yabancı borsalar ve yerel finans kuruluşlarıyla görüşüldüğünü doğruladı ancak henüz kesinleşmiş bir karar alınmadığını belirtti. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre ABD merkezli kripto para borsası Coinbase satışla ilgilenen taraflar arasında yer alıyor. Coinbase yöneticilerinin, Coinone ve diğer yerel şirketlerle görüşmek üzere bu hafta Güney Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Satış sürecine, borsanın ikinci büyük hissedarı olan ve 2021-2022 yılları arasında yüzde 38,42'lik pay satın alan oyun firması Com2Us'un hisselerinin de dahil edilebileceği belirtiliyor.

FİNANSAL BASKI ETKİLİ OLDU

Satış kararı, Coinone'un finansal baskı altında olduğu bir dönemde gündeme geldi. Son dönemde zarar açıklayan borsanın defter değeri, üçüncü çeyrek sonunda önceki değerlemesi olan 94,4 milyar won seviyesinden 75,2 milyar wona (yaklaşık 52,2 milyon dolar) geriledi.

Eski bir beyaz şapkalı hacker olan Cha, CEO'luk görevinden istifa ettikten dört ay sonra yönetime geri dönmüştü. Bu dönüşün, olası hisse satışı veya daha kapsamlı bir anlaşmaya hazırlık amacı taşıdığı düşünülüyor.

Güney Kore kripto pazarında son dönemde önemli mülkiyet değişiklikleri yaşanıyor. Ülkenin en büyük borsası Upbit'in ana şirketi Dunamu, Kasım ayında Naver Financial ile yapılan birleşme anlaşmasıyla internet devi Naver'in iştiraki haline gelmişti. Benzer şekilde Binance de düzenleyici onay süreçlerindeki gecikmelere rağmen Ekim ayında Gopax'ı satın alarak pazara giriş yapmıştı.