GSR ve DigiFT tokenize varlıklarda yeni bir dönem başlatıyor
Piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösteren GSR ve tokenleştirilmiş varlık borsası DigiFT, kurumsal yatırımcılara yönelik tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları için tezgah üstü alım satım hizmeti başlattı. Bu ortaklık, Asya piyasalarına odaklanarak sektöre yeni bir likidite ve verimlilik getirmeyi amaçlıyor.

Kripto piyasasının önde gelen kuruluşlarından GSR, düzenlemelere tabi varlık borsası DigiFT ile tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları (RWA) alanında yeni bir dönem başlatıyor. Değeri 13,4 milyar doları aşan bu piyasaya yönelik sunulan tezgâh üstü (OTC) işlem hizmeti, kurumsal yatırımcıların Asya piyasası saatlerinde likiditeye erişimini sağlayarak sektörün önemli bir sorununa çözüm getiriyor.

GSR ve DigiFT'ten Kurumsal Yatırımcılara 7/24 RWA Ticareti

Kripto para piyasa yapıcısı GSR ile denetime tabi tokenleştirilmiş varlık borsası DigiFT, 13,4 milyar doları aşan bir büyüklüğe ulaşan tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları (RWA) için tezgâh üstü (OTC) piyasasını faaliyete geçirmek üzere güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği, yetkilendirilmiş kurumsal yatırımcılara Asya piyasası saatlerinde, haftanın yedi günü işlem yapma olanağı tanıyor.

Gelişme, sektör verilerine göre büyük kısmı tokenleştirilmiş hazine fonları ve altına dayalı kripto para birimlerinden oluşan gerçek dünya varlıkları sektörünün değerinin 13,4 milyar doları aşmasının ardından geldi. Yeni hizmet sayesinde kurumsal yatırımcılar, Invesco'nun US Senior Loan Strategy (iSNR), UBS'in USD Money Market Investment Fund (uMINT) ve Wellington'ın Ultra Short Treasury On-Chain Fund (ULTRA) gibi fonların tokenleştirilmiş birimlerini alıp satabilecek.

Anlaşma kapsamında GSR, sistematik alış ve satış fiyatlaması sağlayacak, DigiFT platformu ise Singapur ve Hong Kong yasal düzenlemeleri çerçevesinde uzlaşma sürecini kolaylaştıracak. Ortaklık, canlı ikincil piyasa fiyatlaması sunarak gerçek dünya varlığı piyasalarındaki gecikmeli net varlık değerine dayalı işlem sorununu çözmeyi hedefliyor.

Firmalara göre gerçek zamanlı fiyat keşfi sayesinde cüzdanların geri ödeme işlemlerini daha verimli yürütmesi, merkeziyetsiz finans protokollerinin gerçek dünya varlıklarını entegre etmesi ve yatırımcıların güncel piyasa koşullarına göre pozisyonlarını düzenlemesi mümkün olacak. İşlemler doğrudan Blockchain üzerinde gerçekleşecek ve GSR tarafından karşılanan emirler DigiFT'nin OTC kanalı üzerinden akıllı sözleşmeler aracılığıyla token ve stablecoin transferleriyle tamamlanacak. Şirketler, zamanla likiditeyi ek gerçek dünya varlığı tokenlerine genişletmeyi planladıklarını belirtti.

Burak KÖSE
