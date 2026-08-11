Grayscale'den üç altcoin için geri adım

SEC'e iletilen üç ayrı talepte Grayscale, her fonun paylarının "planlanan dağıtımını sürdürme niyetinde olmadığını" bildirdi. Karar bir SEC reddinden kaynaklanmadı. Grayscale başvuruları kendi isteğiyle geri çekti. Grayscale bu adımı, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 477. kuralına dayandırdı.

Şirket, henüz hiçbir menkul kıymet satmadığını ve ön izahname dağıtmadığını, başvurulardan hiçbirinin de yürürlüğe girmediğini açıkladı. Grayscale'in Cardano ürününe ilişkin ilk borsa başvurusu Şubat 2025'te, Polkadot ürününe ilişkin başvuru ise aynı ayın ilerleyen günlerinde yapılmıştı. Geri çekilen kayıt başvuruları geçen yılın ağustos ve eylül aylarında, kripto fonu başvurularının yoğunlaştığı bir dönemde sunulmuştu. Her fon, dayandığı tokenin fiyat performansını ücretler düşüldükten sonra izleyecek pasif bir ürün olarak tasarlanmıştı.

ÜÇ TOKEN DA SERT DEĞER KAYBETTİ

Söz konusu üç token da son aylarda değer kaybediyor. Yılbaşından bu yana ADA yüzde 41'den fazla, DOT yüzde 54, HBAR ise yüzde 35 geriledi.

Şubat 2025 sonundan bu yana kayıplar daha da derinleşti. ADA bu dönemde yüzde 70, DOT yüzde 80, HBAR ise yüzde 70'in üzerinde değer kaybetti. Geri çekme kararının ardından üç token de son 24 saatte değer kaybetti.

GRAYSCALE'İN TEK VARLIKLI ETF PLANI DARALDI

Bu üç başvurunun geri çekilmesi, Grayscale'in tek bir kripto varlığa dayalı ürün planlarının sayısını azalttı. Şirketin internet sitesinde şu anda Bitcoin Mini Trust ETF, Ethereum Staking Mini ETF ve Hyperliquid Staking ETF'nin de aralarında bulunduğu 17 fon ürünü listeleniyor.

Kararlar, kripto piyasasının zorlu bir yıl geçirdiği döneme denk geldi. Bitcoin bu yıl yüzde 34,6, Ethereum ise yüzde 47 geriledi. Aynı dönemde geleneksel hisse senetleri ve değerli metaller daha güçlü performans gösterdi.

İlk 100 TL kripto varlık alımına 500 TL hediye!



1-31 Ağustos tarihleri arasında YAZ500 kodu ile Stablex’e üye ol, 100 TL’lik ilk kripto varlık alımına 500 TL kazanacak 1000 kişiden biri olma şansı yakala.



Kampanyaya Katıl