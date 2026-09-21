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Grayscale Zcash fonunu bölünmeye hazırlıyor

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Grayscale Zcash fonunu bölünmeye hazırlıyor
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Varlık yönetim şirketi Grayscale, Zcash borsa yatırım fonunda pay bölünmesine hazırlanıyor. İşlemle birlikte yatırımcıların elindeki pay sayısı artacak, pay başına fiyat düşecek. Bölünme, mevcut yatırımın toplam değerini tek başına değiştirmeyecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan dosyaya göre ZCSH koduyla işlem gören fonda bire üç pay bölünmesi planlanıyor. 28 Eylül'de işlem gününün kapanışında yatırımcılar, ellerindeki her pay için iki ek pay alacak. Böylece bir pay, üç paya dönüşecek.

PAY SAYISI ARTACAK YATIRIMIN DEĞERİ DEĞİŞMEYECEK

Grayscale'in açıklamasındaki örneğe göre, her biri 300 dolar değerinde 10 payı bulunan bir yatırımcının toplam yatırımı 3 bin dolar ediyor. Bölünmenin ardından aynı yatırımcının elinde, her biri 100 dolar değerinde 30 pay bulunacak. Toplam tutar yine 3 bin dolar olacak.

Düzenleme, fonun pay başına fiyatını düşürerek yatırımcıların daha küçük tutarlarla pay alabilmesini amaçlıyor. Pay adedi artarken birim fiyatın aynı oranda azalması, bölünmenin kendi başına ek kazanç yaratmasını önlüyor.

Fonun takip ettiği Zcash, sıfır bilgi ispatları adı verilen teknolojiyle adreslerin ve işlem tutarlarının gizlenebildiği transferlere olanak sağlıyor. Pay bölünmesi Zcash tokenlarına uygulanmayacak, borsada işlem gören fon paylarını kapsayacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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