Grayscale üç altcoin ETF'si için SEC'e başvuru yaptı

Grayscale üç altcoin ETF'si için SEC'e başvuru yaptı
Kripto varlık yöneticisi Grayscale, Bitcoin Cash, Hedera ve Litecoin için ETF dönüşüm başvurularını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sundu. Firma, 2024'te Bitcoin ve Ethereum için kullandığı başarılı stratejiyi tekrarlıyor. Başvurular NYSE Arca ve Nasdaq listelenmesini hedefliyor. Altcoin ETF'leri onaylanırsa kripto yatırım seçenekleri önemli ölçüde artacak.

Varlık yöneticisi Grayscale'ın altcoin ETF başvuruları, kripto piyasasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. S-1, S-3 ve ilgili resmi evraklar, firmanın mevcut kapalı uçlu ortaklık fonlarını açık uçlu ETF yapısına dönüştürme planını ortaya koyuyor.

Grayscale Bitcoin Cash, Hedera ve Litecoin ETF Başvurularını Sundu

SEC dosyalarına göre, Grayscale bu dönüşüm sürecini 2024'te Bitcoin ve Ethereum ortaklık fonları için başarıyla gerçekleştirmişti. Şirketin yeni stratejisi, altcoin segmentinde çeşitliliği artırmayı hedefliyor.

Bitcoin Cash yatırım aracı, 30 Haziran itibariyle hisse başına 4,31 dolar ile 202 milyon doları aşan net varlık değerine sahip bulunuyor. Bu rakamlar, fon yönetimindeki mevcut büyüklüğü gösteriyor.

Sınırlı ortaklık yapıları genellikle net varlık değerine prim veya iskonto ile işlem görürken ETF'ler talebe dayalı olarak dayanak varlıkları alıp satarak fiyatı NAV'a yakın tutuyor.

SEC'in Grayscale'in spot Hedera ETF'si ve Bitwise'ın spot Dogecoin ETF'si önerilerine ilişkin kararını ertelemesi, altcoin ETF'leri için düzenleyici sürecin devam ettiğini gösteriyor.

Ocak 2024'te lansmanından bu yana, spot Bitcoin ETF'leri istatistiklere göre 1,2 trilyon doları aşan toplam işlem hacmini kaydetti. Bu başarı, kripto ETF'lerinin piyasa tarafından güçlü bir şekilde benimsendiğini ortaya koyuyor.

