Grayscale, Bittensor için spot ETF başvurusu yaptı

Güncelleme:
Dijital varlık yatırım şirketi Grayscale, Bittensor ağının ilk yarılanma etkinliğinin ardından mevcut Trust fonunu spot ETF'e dönüştürmek için SEC'e başvurdu.

Grayscale, Salı günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu kayıt beyanıyla Grayscale Bittensor Trust (TAO) için ETF onayı talep etti. Başvuru, ABD'de Bittensor'a doğrudan yatırım imkânı sunacak ilk spot ETF girişimi olma özelliği taşıyor.

ABD'NİN İLK BİTTENSOR ETF GİRİŞİMİ

Grayscale sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yatırımcılara sunulan araçları genişletmeye devam ederken bu erken adımı atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dijital varlıklara yönelik artan yatırımcı talebini karşılamak için Grayscale'in ürün platformunu geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2024'ten bu yana özel statüde faaliyet gösteren Grayscale Bittensor Trust, bu ayın başlarında halka açık kotasyon yoluyla daha geniş bir yatırımcı kitlesine erişim sağlamıştı. Başvuruya göre ETF, NYSE Arca'da GTAO sembolüyle işlem görecek. Fonun saklama hizmetlerini Coinbase Custody Trust Company ve BitGo Trust Company üstlenecek.

TAO, merkeziyetsiz ve yapay zekâ odaklı bir ağ olan Bittensor'un yerel tokenı olarak öne çıkıyor. Platform, uygulama özelinde alt ağları destekleyen bir hub-and-spoke Blockchain mimarisi üzerine inşa edildi. Katılımcılar, bu yapay zekâ odaklı ağların geliştirilmesine ve desteklenmesine bilgi işlem kaynakları sağlayarak TAO kazanıyor.

Bittensor'un yarılanma etkinliği Aralık ortasında gerçekleşti. Bitcoin'in yaklaşık dört yılda bir yaşanan yarılanma mekanizmasına benzer şekilde, bu süreç ağda yeni TAO token üretim hızını azalttı. Yarılanmanın ardından TAO fiyatı bir miktar gerilese de ardından toparlanarak yaklaşık 222 dolar seviyesinde dengelendi.

Grayscale, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paraları takip eden en büyük ETF'lerden bazılarını yönetiyor. Şirket, geçen yıl boyunca çeşitli altcoin Trust'larını ETF'e dönüştürdü. Bu dönüşümlerden en sonuncusu, piyasaya sürülen ilk Chainlink ETF'i olan Grayscale LINK fonuydu.

Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
