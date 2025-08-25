Grayscale Avalanche (AVAX) ETF'si için SEC onayı bekliyor

Grayscale Avalanche (AVAX) ETF'si için SEC onayı bekliyor
Grayscale Investments, spot Avalanche ETF için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) S-1 başvurusu yaptı. Mevcut Avalanche Trust yapısı halka açık ETF'ye dönüştürülecek. Coinbase Custody saklama hizmetini sağlarken BNY Mellon yöneticilik yapacak. XRP ve DOGE ETF başvurularından sonra gelen bu adım, kripto ETF portföyünü genişletiyor.

Büyük kripto yatırım şirketi Grayscale Investments, kayıt beyanına göre önemli bir adım attı. Önerilen fon, Avalanche (AVAX) kripto parasının aynı ifadeyi kullanacak ve geleneksel aracılık hesapları aracılığıyla yatırımcılara doğrudan maruz kalma sağlayacak.

Grayscale Üçüncü Kripto ETF Adımını AVAX ile Attı

Grayscale'in S-1 başvurusu, ABD borsası Nasdaq'ın Mart 2025'te fonu listeleme izni için SEC'e başvuru sunmasından aylar sonra geldi. Bu kayıt beyanının yürürlüğe girmesi ve hisselerin Nasdaq borsa piyasasında listelenmesiyle bağlantılı olarak sponsor, Trust'ı Grayscale AVAX Trust ETF olarak yeniden adlandırmayı planlıyor.

Spot AVAX başvurusu, Grayscale'in Ağustos 2024'te bir AVAX yatırım trust'ı olan Avalanche Trust'ı tanıtmasından tam bir yıl sonra gerçekleşti. Bu gelişme, şirketin bu yıl başlarında XRP ve Dogecoin (DOGE) takip eden ETF'ler için başvurular da dahil olmak üzere spot kripto ETF tekliflerinin aktif genişlemesiyle uyumlu geliyor.

Coinbase Custody AVAX için saklama kuruluşu olarak hareket edecek. BNY Mellon ise fonun yöneticisi ve transfer acentesi olarak görev yapması bekleniyor.

Serkan KÖSE
