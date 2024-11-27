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Gözler Cardano'da: Beklenen an geldi mi? - ADA coin fiyat tahmini

Gözler Cardano'da: Beklenen an geldi mi? - ADA coin fiyat tahmini
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Altcoin piyasasında hareketli günler yaşanırken Cardano (ADA) yatırımcısı için kritik günlerden geçiliyor. Bir süredir beklenen yükseliş döneminin yaklaştığını düşünen analistler ADA coin fiyat tahmini araştırması yapan yatırımcılar için ilgi çekiyor. İşte güncel detaylar...

Cardano (ADA), ayı piyasasının zorlu koşullarına rağmen umut vadeden bir performans sergiliyor. Günlük grafikler, ADA'nın kritik fiyat seviyelerini test ettiğini ve bu testin potansiyel bir kırılma ile sonuçlanabileceğini gösteriyor.

ADA coin fiyat tahmini

Traderlar, ADA'nın 1.03 dolar seviyesindeki hareketlerini yakından takip ediyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, güçlü bir yükselişi tetikleyebilir. Ancak, bu direnç geçilemezse, daha düşük destek seviyelerine doğru bir geri çekilme ihtimali devreye girebilir. Kripto analisti Dan Gambardello, ADA'nın ardışık yüksek dipler ve zirveler oluşturduğunu belirterek, bu durumun fiyatın 2 dolar seviyesine ulaşmasının düşündüğümüzden daha yakın olduğunu gösterebileceğini ifade ediyor.

Son fiyat hareketleri, ADA'nın yükseliş trendinde olduğunu işaret ediyor. Üst üste gelen daha yüksek dip ve zirve seviyeleri, piyasanın güçlendiğini ve yükseliş momentumunun arttığını ortaya koyuyor.

Hareketli ortalamalar (MAs) da bu trendi destekliyor. Kısa, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalar arasında belirgin bir ayrışma görülmesi, ADA'nın kısa vadede yukarı yönlü hareketine devam etme olasılığını güçlendiriyor. Ancak, fiyat 0.975 dolar seviyesinde konsolide olmuş durumda. Bu, yukarı yönlü bir kırılmadan önce bir duraklama veya daha düşük destek seviyelerine geri çekilme sinyali olabilir.

Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri: ADA'nın Yol Haritası

ADA'nın kısa vadeli geleceğini şekillendirecek birkaç önemli destek ve direnç seviyesi bulunuyor:

0.500 dolar seviyesi, güçlü bir psikolojik destek noktası olarak öne çıkıyor. Tarihsel olarak, bu bölge yatırımcılar için bir birikim alanı olmuş durumda.

0.300 dolar seviyesi de geçmişte güçlü bir destek sağlamış ve yüksek alım ilgisi görmüş bir nokta olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan, direnç tarafında:

1.300 dolar ADA fiyatının sık sık takıldığı kritik bir seviye. Bu noktada satış baskısı hakim görünüyor.

Eğer ADA bu seviyenin üzerinde bir kapanış yapabilirse, bir sonraki hedef 2.000 dolar olabilir. Bu, yükseliş momentumu devam ederse uzun vadede önemli bir hedef olarak kabul ediliyor.

Olası Senaryolar

ADA 0.975 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başarır ve 1.300 dolar direncini kırarsa, fiyatın 2.000 dolar seviyesine doğru bir ralli başlatması beklenebilir. Bu hareket, Bitcoin gibi büyük kripto varlıkların oluşturduğu genel piyasa iyimserliğiyle desteklenebilir.

Ancak ADA, 0.975 dolar seviyesinin altına düşerse ve 1.300 dolar direncini geçemezse, daha fazla satış baskısı görülebilir. Böyle bir durumda, fiyatın sırasıyla 0.500 dolar ve 0.300 dolar destek seviyelerine doğru çekilme ihtimali doğar.

Mevcut Durum: Nötr Sinyaller

Yazım sırasında ADA, 1.03 dolar seviyesinde işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi 2.77 dolar milyar ile piyasanın yüksek ilgisini yansıtıyor. RSI (Göreceli Güç Endeksi) 58.87 seviyesinde bulunuyor ve bu da ADA'nın aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde olmadığını, nötr bir pozisyonda olduğunu gösteriyor. Ayrıca, MACD göstergesi sinyal çizgisinin üzerinde seyrediyor ve bu da potansiyel bir yükseliş trendine işaret ediyor.

ADA'nın önümüzdeki hareketleri, özellikle 1.300 dolar seviyesine yönelik çabası, piyasanın kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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