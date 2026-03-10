Haberler

Gondi 230.000 dolarlık istismarın ardından kullanıcı zararlarını karşılayacak

Gondi 230.000 dolarlık istismarın ardından kullanıcı zararlarını karşılayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NFT likidite ve borç verme protokolü Gondi, bir smart contract açığının istismar edilmesi sonucu yaklaşık 230.000 dolarlık kayıp yaşandığını açıkladı. Ekip, olayın kontrol altına alındığını ve etkilenen kullanıcıların zararlarının telafisi için süreç başlattığını bildirdi.

Merkeziyetsiz NFT platformu Gondi'nin açıklamasına göre saldırgan, kodda yer alan bir zafiyeti kullanarak farklı kullanıcılara ait NFT'leri yetkisiz biçimde transfer etti. Olayın, borç alanların varlıklarının satılmasına ve kredilerin otomatik geri ödenmesine imkan veren yeni bir smart contract sürümünde tespit edilen mantık hatasından kaynaklandığı belirtildi.

Ekip tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu hata, işlemi başlatan hesabın NFT'nin gerçek sahibi olup olmadığını doğrulama adımında başarısız oldu. Bu zafiyetin kullanılmasıyla yaklaşık 40 işlem üzerinden toplam 78 NFT'nin platformdan çekildiği ifade edildi.

ZARARLARIN TELAFİSİNDE PROTOKOL ÜCRETLERİ KULLANILACAK

Gondi ekibi, saldırıdan habersiz alıcılar tarafından satın alınan bazı NFT'lerin izini sürerek orijinal sahiplerine iade sürecini başlattığını açıkladı. Platform, kullanıcı kayıplarını dengelemek amacıyla protokol ücretlerini kullanarak benzer nitelikte koleksiyon parçaları satın almayı planladığını bildirdi. Benzersiz nitelikte olduğu için doğrudan ikamesi bulunmayan varlıklarını kaybeden kullanıcılarla da birebir iletişim kurularak telafi seçeneklerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Ekip, soruna yol açan alım satım özelliğinin kalıcı bir düzeltme yayınlanana kadar devre dışı bırakıldığını belirtti. Gondi yetkilileri, platformdaki diğer listeleme, teklif verme ve borçlandırma işlevlerinin bu olaydan etkilenmediğini ve denetim süreçlerinin sürdüğünü de ekledi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu

Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza
Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu

Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu
E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor

E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik